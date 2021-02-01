«Это был ледяной душ»: Максакова рассказала о тяжелой встрече с матерью 

«Вышла к сцене с цветами. Мама меня узнала. Выдохнула, но цветы у меня из рук не взяла. Я их ей красиво положила к ногам, прошла за кулисы. Мама говорит мне: «Я думала, что это твоя дочь Люся. Она сейчас выглядит точно так же». Мама спросила, надолго ли я. Больше она мне не звонила. Мама сделала из меня какую-то маргинальную клоунессу. В дом, где я росла, в итоге я не попала».