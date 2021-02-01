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«Ужасно оскорблял меня»: бывшая невеста обвинила Мэрилина Мэнсона в издевательствах 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Бывшая невеста обвинила Мэрилина Мэнсона в издевательствах
Фото: Teleprogramma.pro
33-летняя американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалам «Настоящая кровь», «Милдред Пирс» и «Мир Дикого запада», обвинила своего бывшего жениха, музыканта Мэрилина Мэнсона в издевательствах.
Девушка и раньше признавалась в интервью, что у нее были тяжелые токсичные отношения, но имени абьюзера не называла. И вот, 1 февраля она опубликовала пост в Instagram, в котором раскрыла карты.

«Имя моего обидчика — Брайан Уорнер, также известный в мире как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно оскорблял меня в течение многих лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться, — заявила Эван. — Я перестала жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и выявить сферы, в которых он задействован, прежде чем он погубит еще больше жизней».

Своим смелым заявлением актриса решила поддержать и других жертв бытового насилия, которые боятся рассказать о своей беде. больше по теме
Напомним, Мэнсон всерьез заинтересовался Вуд, как раз, когда расстроился его брак с блистательной Дитой фон Тиз, в 2006 году, тогда девушке было 19 лет. Он два года встречался с ней, потом ушел к другой актрисе, а затем снова вернулся к Эван. В 2010 году музыкант сделал своей возлюбленной предложение, и она приняла его, но уже через полгода помолвка была разорвана из-за «разногласий» — теперь понятно каких.
Кстати, Дита фон Тиз тоже заявляла о домашнем насилии со стороны известного рокера.
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