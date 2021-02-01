«Надеюсь, я выберусь»: Збруев рассказал о борьбе с болезнью 

Александр Збруев рассказал о своей борьбе с COVID-19.

1 февраля в СМИ появилась информация о том, что звезду "Большой перемены" госпитализировали. Однако это оказалось правдой лишь отчасти: Збруев действительно почувствовал недомогание и вызвал "скорую помощь", но в больницу актера не положили:

«Температуры нет, я не кашляю. Но признали поражение легких, как врачи говорят, небольшое. Сегодня сделают еще одну процедуру, и надеюсь, тьфу-тьфу я выберусь»,

— сообщил артист в беседе с Teleprogramma.pro

КТ показало, что поражение легких у 82-летнего актера составляет 16%. Других симптомов, указывающих на коронавирус, у звезды нет. Не исключено также, что Збруев еще весной переболел COVID-19, поскольку ранее у него были обнаружены антитела.