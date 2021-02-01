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«Надеюсь, я выберусь»: Збруев рассказал о борьбе с болезнью 

Мира Маркина 3 часа назад
«Надеюсь, я выберусь»: Збруев рассказал о борьбе с болезнью
Фото: РИА Новости
Александр Збруев рассказал о своей борьбе с COVID-19.
1 февраля в СМИ появилась информация о том, что звезду "Большой перемены" госпитализировали. Однако это оказалось правдой лишь отчасти: Збруев действительно почувствовал недомогание и вызвал "скорую помощь", но в больницу актера не положили:

«Температуры нет, я не кашляю. Но признали поражение легких, как врачи говорят, небольшое. Сегодня сделают еще одну процедуру, и надеюсь, тьфу-тьфу я выберусь»,

— сообщил артист в беседе с Teleprogramma.pro.
КТ показало, что поражение легких у 82-летнего актера составляет 16%. Других симптомов, указывающих на коронавирус, у звезды нет. Не исключено также, что Збруев еще весной переболел COVID-19, поскольку ранее у него были обнаружены антитела.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Хмельницкую экстренно госпитализировали с коронавирусом.
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Звёзды , Александр Збруев
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