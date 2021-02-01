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Меган Маркл убрали из свидетельства о рождении её сына 

News.ru 52 минуты назад
Меган Маркл убрали из свидетельства о рождении её сына
Фото: news.ru
Жена принца Гарри Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец настоял, чтобы её имя убрали из свидетельства о рождении сына Арчи. Теперь в документе мать обозначена без имени, только как герцогиня Сассекская.
Как сообщил The Telegraph анонимный источник, в свидетельстве о рождении ребёнка в графе матери теперь написано «Её Королевское Высочество герцогиня Сассекская». Ранее там было указано полное имя отца — Генри Чарльз Альберт Дэвид, и матери — Рейчел Меган.
Свидетельство о рождении Арчи было выдано 17 мая 2019 года, через 11 дней после того, как он появился на свет. Но уже 6 июня в документ внесли изменение. Ранее считалось, что их инициировала сама Меган Маркл, чтобы выразить уважение матери принца Гарри, принцессе Диане, однако теперь она опровергла это утверждение. По какой причине в свидетельство внесли правку, до сих пор остаётся неизвестным, но это произошло не по просьбе Меган, подчеркнул информированный источник.
Как писал NEWS.ru, принц Гарри и Меган Маркл намерены изменить условия сделки со старшими членами британской королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские добиваются продления испытательного периода, который был дан им для обдумывания решения и должен истечь 31 марта. Гарри и Меган необходим ещё год, говорят источники британских СМИ. Правда, существуют большие сомнения, что в Букингемском дворце готовы к такой уступке. Ожидается, что герцог и герцогиня Сассекские сделают серию «дружеских видеозвонков» старшим членам монаршей фамилии в январе, прежде чем Гарри сам вылетит в Британию в начале следующего года для очных встреч.
В приоритетах Гарри и Меган — сохранение частичного покровительства со стороны Букингемского дворца. По разным данным, принц Гарри испытывает разочарование потерей некоторых воинских званий, предусмотренной условиями так называемого мегзита — сделки по разрыву с королевской семьёй, названной так по аналогии с брекзитом.
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