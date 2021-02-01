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Дерматологи рассказали, как бороться с «маскне» 

«Время Н» РИА 2 часа назад
Дерматологи рассказали, как бороться с «маскне»
Фото: "Время Н" РИА
Зимой кожа страдает сильнее, так как подвержена суровым климатическим испытаниям.
Кожа стала сухой, появились высыпания, пигментные пятна, проявились морщинки. Именно с такими жалобами все чаще обращаются к косметологам клиенты, которые в ухудшении своей внешности винят защитные маски.
В бьюти-индустрии даже появился новый термин — maskne, то есть акне, вызванное ношением масок. Ко всему прочему стрессы, которые вызывает пандемия, также не лучшим образом сказывается на внешнем виде.
Действительно, в условиях современных реалий мы уже не можем представить свою жизнь без масок. И ходим в них чуть ли не весь день. Однако специалисты в области дерматологии к новой косметологической проблеме относятся скептически.
Так, в Нижегородском кожвендиспансере ежедневно на прием попадает около 400 пациентов. С жалобами на различные кожные заболевания — большинство из них. Но, в основном, это пациенты, страдающие хроническими заболеваниями. Маски тут ни при чем. Дерматологи считают, что сами по себе защитные маски так сильно повлиять на кожу не могут. Проблемы появляются лишь у тех, кто неправильно ими пользуется.
Светлана Чукалина, врач-дерматовенеролог высшей категории:

«Сама по себе маска безопасна. Кожа дополнительно раздражается. Советы — следить за чистотой. Маска должна закрывать нос скулы, подбородок. Если больше двух часов, то развиваются бактерии».

А зимой, когда кожа и без того подвержена суровым климатическим испытаниям, маску необходимо менять даже чаще, чем раз в два часа. Под маской образуется конденсат, поры расширяются, в них попадают бактерии.
Причем лучше всего, находясь на улице, использовать не медицинскую, а многоразовую маску из хлопка. А после ее использования обязательно нужно очистить кожу увлажняющими тониками и не забывать про увлажняющий крем.
И, если даже после этого раздражение или высыпания все же появятся, то лучше всего не заниматься самолечением, а обратиться к специалистам.
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