Дерматологи рассказали, как бороться с «маскне» 

Зимой кожа страдает сильнее, так как подвержена суровым климатическим испытаниям.

Кожа стала сухой, появились высыпания, пигментные пятна, проявились морщинки. Именно с такими жалобами все чаще обращаются к косметологам клиенты, которые в ухудшении своей внешности винят защитные маски.

В бьюти-индустрии даже появился новый термин — maskne, то есть акне, вызванное ношением масок. Ко всему прочему стрессы, которые вызывает пандемия, также не лучшим образом сказывается на внешнем виде.

Действительно, в условиях современных реалий мы уже не можем представить свою жизнь без масок. И ходим в них чуть ли не весь день. Однако специалисты в области дерматологии к новой косметологической проблеме относятся скептически.

Так, в Нижегородском кожвендиспансере ежедневно на прием попадает около 400 пациентов. С жалобами на различные кожные заболевания — большинство из них. Но, в основном, это пациенты, страдающие хроническими заболеваниями. Маски тут ни при чем. Дерматологи считают, что сами по себе защитные маски так сильно повлиять на кожу не могут. Проблемы появляются лишь у тех, кто неправильно ими пользуется.

«Сама по себе маска безопасна. Кожа дополнительно раздражается. Советы — следить за чистотой. Маска должна закрывать нос скулы, подбородок. Если больше двух часов, то развиваются бактерии».

А зимой, когда кожа и без того подвержена суровым климатическим испытаниям, маску необходимо менять даже чаще, чем раз в два часа. Под маской образуется конденсат, поры расширяются, в них попадают бактерии.

Причем лучше всего, находясь на улице, использовать не медицинскую, а многоразовую маску из хлопка. А после ее использования обязательно нужно очистить кожу увлажняющими тониками и не забывать про увлажняющий крем.

И, если даже после этого раздражение или высыпания все же появятся, то лучше всего не заниматься самолечением, а обратиться к специалистам.