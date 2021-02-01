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Имя Меган Маркл убрали из свидетельства о рождении ее сына 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Имя Меган Маркл убрали из свидетельства о рождении ее сына
Фото: globallookpress.com
Из свидетельства о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи убрали имя матери. Об этом сообщает The Telegraph.
Как рассказал изданию анонимный источник, раньше в свидетельстве о рождении были написаны полные имена родителей — Генри Чарльз Альберт Дэвид и Рейчел Меган, а теперь в графе матери указано "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".
Документ ребенка был выдан через 11 дней после его рождения — 17 мая 2019 года. Однако уже 6 июня в него внесли изменения. Изначально считалось, что это была инициатива Меган Маркл, но потом она опровергла эту информацию. По какой причине убрали ее имя, неизвестно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что бывшая невеста Мэрилина Мэнсона обвинила его в издевательствах.
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