Имя Меган Маркл убрали из свидетельства о рождении ее сына 

Из свидетельства о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи убрали имя матери. Об этом сообщает The Telegraph.
Как рассказал изданию анонимный источник, раньше в свидетельстве о рождении были написаны полные имена родителей — Генри Чарльз Альберт Дэвид и Рейчел Меган, а теперь в графе матери указано "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".
Документ ребенка был выдан через 11 дней после его рождения — 17 мая 2019 года. Однако уже 6 июня в него внесли изменения. Изначально считалось, что это была инициатива Меган Маркл, но потом она опровергла эту информацию. По какой причине убрали ее имя, неизвестно.
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