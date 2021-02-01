Эммануил Виторган попал в больницу 

Актера Эммануила Виторгана госпитализировали во время съемок в Киеве. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".
На съемочной площадке у народного артиста России началось сильное головокружение. Эммануила Виторгана отвезли в больницу. Как оказалось, у него лопнул сосуд в желудке. Из-за этого произошло внутреннее кровотечение.
Актера поместили в платную палату, стоимость которой — 800 долларов в сутки. Супруге Виторгана Ирине Млодик пришлось обратиться к сыну артиста Максиму, чтобы он оплатил лечение. По ее словам, за время пандемии их финансовое положение ухудшилось.
«Мне уже было плевать, где лежит, главное, чтоб помогли».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Степаненко перенесла тайную операцию.