Эммануил Виторган попал в больницу 

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Актера Эммануила Виторгана госпитализировали во время съемок в Киеве. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

На съемочной площадке у народного артиста России началось сильное головокружение. Эммануила Виторгана отвезли в больницу. Как оказалось, у него лопнул сосуд в желудке. Из-за этого произошло внутреннее кровотечение.

Актера поместили в платную палату, стоимость которой — 800 долларов в сутки. Супруге Виторгана Ирине Млодик пришлось обратиться к сыну артиста Максиму, чтобы он оплатил лечение. По ее словам, за время пандемии их финансовое положение ухудшилось.