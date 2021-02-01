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На слуху: Збруев рассказал о борьбе с болезнью 

Анна Арсеньева 1 час назад
На слуху: Збруев рассказал о борьбе с болезнью
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

"Это был ледяной душ": Максакова рассказала о тяжелой встрече с матерью

@mariamaksakova
Оперная певица Мария Максакова в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" вспомнила встречу с матерью, Людмилой Максаковой, в Театре им. Вахтангова.
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"Выставили счет по 800 долларов": жена Виторгана рассказала, как актера "обобрали" в Киеве

Супруга Эммануила Виторгана в студии программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ вспомнила, как артист попал в киевскую больницу с лопнувшим сосудом.
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СМИ: Степаненко перенесла тайную операцию

Елена Степаненко перенесла серьезную операцию, которую ей удалось скрыть от общественности. Как выяснилось, это было еще в 2012 году.
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"Надеюсь, я выберусь": Збруев рассказал о борьбе с болезнью

Александр Збруев рассказал о своей борьбе с COVID-19. 1 февраля в СМИ появилась информация о том, что звезду "Большой перемены" госпитализировали. Однако это оказалось правдой лишь отчасти.
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Имя Меган Маркл убрали из свидетельства о рождении ее сына

Из свидетельства о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи убрали имя матери. Теперь в графе указано "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".
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Звёзды , Елена Степаненко , Александр Збруев , принц Гарри , Людмила Максакова , Мария Максакова-Игенбергс , Эммануил Виторган , РИА Новости , НТВ
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