На слуху: Збруев рассказал о борьбе с болезнью 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@mariamaksakova

Супруга Эммануила Виторгана в студии программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ вспомнила, как артист попал в киевскую больницу с лопнувшим сосудом.

Елена Степаненко перенесла серьезную операцию, которую ей удалось скрыть от общественности. Как выяснилось, это было еще в 2012 году.

Александр Збруев рассказал о своей борьбе с COVID-19. 1 февраля в СМИ появилась информация о том, что звезду "Большой перемены" госпитализировали. Однако это оказалось правдой лишь отчасти.