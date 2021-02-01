На слуху: Збруев рассказал о борьбе с болезнью 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
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Оперная певица Мария Максакова в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" вспомнила встречу с матерью, Людмилой Максаковой, в Театре им. Вахтангова.
Супруга Эммануила Виторгана в студии программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ вспомнила, как артист попал в киевскую больницу с лопнувшим сосудом.
Елена Степаненко перенесла серьезную операцию, которую ей удалось скрыть от общественности. Как выяснилось, это было еще в 2012 году.
Александр Збруев рассказал о своей борьбе с COVID-19. 1 февраля в СМИ появилась информация о том, что звезду "Большой перемены" госпитализировали. Однако это оказалось правдой лишь отчасти.
Из свидетельства о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи убрали имя матери. Теперь в графе указано "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".