2 февраля 44 года исполнятся одной из самых ярких певиц, Шакире . Девушка родилась в Колумбии и начала писать стихи в четыре года, а уже в начале нулевых ее песни знал весь мир. "Рамблер" рассказывает все, что вы не знали об этой певице.

Шакира с детства писала стихи и пыталась петь, но на пути к славе у нее были тяжелые моменты. В одном из интервью она рассказывала, что, когда пришла на прослушивание в школьный хор, ей отказали. Тогда учитель сказал ей, что она "воет, как козел". Однако она не сдалась и продолжила заниматься сама, а теперь учитель наверняка хотел бы забрать свои слова назад.

В 2001 году она прославилась благодаря песне «Whenever, Wherever», а потом продолжила покорять англоязычный рынок. Спустя год она завоевала латинскую версию "Грэмми" и другие награды за лучшую песню и клип.

К 2008 году она стала четвертой самой высокооплачиваемой певицей в мире в списке Forbes. В 2009 году Шакира выступала на инаугурации президента Барака Обамы вместе со Стиви Уандером и Ашером. В 2010 году случился прорыв в ее карьере, когда она записала песню для чемпионата мира по футболу.