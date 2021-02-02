Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Самый высокий IQ среди звезд: что известно о певице Шакире 

Елизавета Назарова 3 часа назад
2 февраля 44 года исполнятся одной из самых ярких певиц, Шакире. Девушка родилась в Колумбии и начала писать стихи в четыре года, а уже в начале нулевых ее песни знал весь мир. "Рамблер" рассказывает все, что вы не знали об этой певице.
Шакира с детства писала стихи и пыталась петь, но на пути к славе у нее были тяжелые моменты. В одном из интервью она рассказывала, что, когда пришла на прослушивание в школьный хор, ей отказали. Тогда учитель сказал ей, что она "воет, как козел". Однако она не сдалась и продолжила заниматься сама, а теперь учитель наверняка хотел бы забрать свои слова назад.
В 2001 году она прославилась благодаря песне «Whenever, Wherever», а потом продолжила покорять англоязычный рынок. Спустя год она завоевала латинскую версию "Грэмми" и другие награды за лучшую песню и клип.
К 2008 году она стала четвертой самой высокооплачиваемой певицей в мире в списке Forbes. В 2009 году Шакира выступала на инаугурации президента Барака Обамы вместе со Стиви Уандером и Ашером. В 2010 году случился прорыв в ее карьере, когда она записала песню для чемпионата мира по футболу.
Шакира также известна как самая умная певица. Ее IQ 140, и поэтому ее называют самым интеллектуальным артистом на сегодняшний день. Сейчас певица продолжает заниматься музыкой и участвует в телешоу, но "прорывных" песен у нее не было давно. Она состоит в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике и воспитывает двоих сыновей.
Видео дня. Почему Лолита не может иметь детей
Женский форум 3
Звёзды , Фото , Жерар Пике , Барак Обама , Шакира , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
08:27
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
Дом и сад
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
02:54
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
Еда
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
03:06
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
Звёзды
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
03:28
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
Звёзды
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
10:41
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
00:07
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
Дети
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
05:12
Звезды, которых уличили в фейковых отношениях
Звёзды
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
03:24
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение