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Потерявший работу Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения Эван Рэйчел Вуд в насилии 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения Эван Рэйчел Вуд в насилии
Фото: Lenta.ru
Американский рокер Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения в сексуальном насилии, прозвучавшие со стороны актрисы Эван Рэйчел Вуд, после того, как с ним отказался от сотрудничества музыкальный лейбл и две киностудии. Слова потерявшего работу музыканта появились в его Instagram-аккаунте.
Мэнсон назвал обвинения в сексуальном насилии «ужасными искажениями реальности».
«Очевидно, что мое искусство и моя жизнь регулярно становятся предметом споров уже долгое время, но недавние обвинения в мой адрес — это ужасные искажения реальности. Мои личные отношения всегда строились на согласии с партнерами, думающими, как я. Неважно, как или почему другие ныне решают переписать прошлое, правда останется таковой», — написал музыкант.
Как уточняет Deadline, на фоне обвинений со стороны Вуд, звезды сериала «Мир Дикого Запада», Мэнсон потерял роль в сериале «Американские боги» на кабельном телеканале Starz и в шоу «Калейдоскоп ужасов» от AMC. Также стало известно, что от сотрудничества с Мэнсоном отказался лейбл Loma Vista Recording, продвигавший его последний альбом.
1 февраля Эван Рэйчел Вуд впервые назвала имя своего насильника, заявив, что речь идет о Мэнсоне. Актриса отметила, что артист начал ухаживать за ней, когда та была подростком, после чего «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению». Ранее артистка не раз заявляла, что была изнасилована своим возлюбленным, не раскрывая его имени. Вуд встречалась с Мэнсоном с 2007-го по 2010 год.
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Звёзды , Мэрилин Мэнсон , Эван Вуд
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