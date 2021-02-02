Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения Эван Рэйчел Вуд в насилии

Мэнсон назвал обвинения в сексуальном насилии «ужасными искажениями реальности».

«Очевидно, что мое искусство и моя жизнь регулярно становятся предметом споров уже долгое время, но недавние обвинения в мой адрес — это ужасные искажения реальности. Мои личные отношения всегда строились на согласии с партнерами, думающими, как я. Неважно, как или почему другие ныне решают переписать прошлое, правда останется таковой», — написал музыкант.

Как уточняет Deadline, на фоне обвинений со стороны Вуд, звезды сериала «Мир Дикого Запада», Мэнсон потерял роль в сериале «Американские боги» на кабельном телеканале Starz и в шоу «Калейдоскоп ужасов» от AMC. Также стало известно, что от сотрудничества с Мэнсоном отказался лейбл Loma Vista Recording, продвигавший его последний альбом.