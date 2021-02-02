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Родившая от пасынка описала ощущения от материнства 

Катерина Саломе 2 часа назад
Родившая от пасынка описала ощущения от материнства
Фото: Instagram
Блогер Марина Балмашева известна как женщина, родившая от пасынка. Долгое время она не могла забеременеть от своего первого супруга — отца Вовы, но от Вовы смогла. И несмотря на то, что ребенок был очень долгожданным, Марина в своем Instagram-аккаунте признается, что с появлением дочери по-другому взглянула на материнство.

«Ночь была ужасной. Плакали и плакали. Если бы не наш папа, то у меня бы кукуха поехала. Я не знаю, как женщины постоянно одни с детьми. Я бы какие-то медали выдавала…»,

— отметила блогер, жалуясь на недосып, усталость и раздражительность.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Горбачева рассказала о сильной неприязни к Собчак.
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