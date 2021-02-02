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Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения Эван Рэйчел Вуд в насилии 

Катерина Саломе 1 час назад
Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения Эван Рэйчел Вуд в насилии
Фото: globallookpress.com
Американский рокер Мэрилин Мэнсон из-за обвинения в сексуальном насилии, прозвучавшем со стороны актрисы Эван Рэйчел Вуд, потерял работу. От сотрудничества с ним отказались музыкальный лейбл и две киностудии. После этого музыкант высказался о происходящем в своем Instagram-аккаунте.
Мэнсон назвал обвинения в сексуальном насилии «ужасными искажениями реальности». Он отметил, что его личные отношения всегда строились на согласии с партнерами.

«Очевидно, что мое искусство и моя жизнь регулярно становятся предметом споров уже долгое время, но недавние обвинения в мой адрес — это ужасные искажения реальности. Мои личные отношения всегда строились на согласии с партнерами, думающими, как я. Неважно, как или почему другие ныне решают переписать прошлое, правда останется таковой»,

— написал музыкант.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что бывшая невеста Мэрилина Мэнсона обвинила его в издевательствах.
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