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Звезда «Зачарованных» поддержала жертв Мэнсона и вспомнила о романе с ним 

Lenta.ru 2 часа назад
Звезда «Зачарованных» вспомнила о романе с Мэнсоном
Фото: Globallookpress.com
Американская актриса и активистка Роуз Макгоуэн поддержала жертв Мэрилина Мэнсона, обвинивших музыканта в насилии. Несколько публикаций на эту тему она выложила в своем Twitter-аккаунте.
Звезда «Зачарованных» вспомнила о своем романе с рокером — она была помолвлена с ним на протяжении двух лет, пока в 2001-м их пара не распалась.

Как утверждает артистка, во время их отношений артист «не был таким».

Она призналась, что опечалена и возмущена новостями о поступках бывшего возлюбленного.
«Я поддерживаю Эван Рэйчел Вуд и других храбрых женщин, которые высказались. Чтобы оправиться от жестокого обращения, нужны годы, и я желаю им сил на пути к выздоровлению. Пусть все узнают правду. Пусть начнется исцеление», — написала Макгоуэн. Она также обратилась к тем, кто сотрудничает с Мэнсоном, и назвала их его сообщниками.
1 февраля звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны Мэрилина Мэнсона. После этого еще четыре женщины выступили со схожими обвинениями. Рокер отверг их свидетельства, заявив, что они являются «ужасными искажениями реальности». На фоне обвинений от сотрудничества с Мэнсоном отказался лейбл Loma Vista Recording, продвигавший его последний альбом, а также создатели сериалов «Американские боги» и «Калейдоскоп ужасов».
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Звёзды , Мэрилин Мэнсон , Эван Вуд , Роуз Макгоуэн
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