Звезда «Зачарованных» вспомнила о романе с Мэнсоном

Звезда «Зачарованных» вспомнила о своем романе с рокером — она была помолвлена с ним на протяжении двух лет, пока в 2001-м их пара не распалась.

Как утверждает артистка, во время их отношений артист «не был таким».

Она призналась, что опечалена и возмущена новостями о поступках бывшего возлюбленного.

«Я поддерживаю Эван Рэйчел Вуд и других храбрых женщин, которые высказались. Чтобы оправиться от жестокого обращения, нужны годы, и я желаю им сил на пути к выздоровлению. Пусть все узнают правду. Пусть начнется исцеление», — написала Макгоуэн. Она также обратилась к тем, кто сотрудничает с Мэнсоном, и назвала их его сообщниками.