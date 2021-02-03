«Каждый получит то, что полагается»

Вдова Бориса Грачевского, Екатерина Белоцерковская , прокомментировала завещание покойного и рассказала, кому достанется наследство.

71-летний создатель "Ералаша" ушел из жизни 14 января, от осложнений, вызванных COVID-19. У Грачевского осталось четверо детей — старшие сын и дочь от первого брака, дочь от второго союза и младший наследник от Белоцерковской, которому нет еще и года.

Согласно завещанию режиссера, всего его сбережения и имущество остаются вдове и младшему сыну. Однако Белоцерковская намерена разделить наследство между всеми детьми режиссера:

«Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы»,

— заявила девушка в эфире шоу "Пусть говорят".

Вдова также отметила, что Грачевский не был богатым человеком. По словам Екатерины, все имеющиеся средства он вкладывал в развитие "Ералаша", но, поскольку в последнее время проект развивался неважно, Борис даже задумывался над тем, чтобы продать бренд.