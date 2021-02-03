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«Каждый получит то, что полагается»: вдова Грачевского высказалась о завещании и наследниках 

Мира Маркина 6 часов назад
«Каждый получит то, что полагается»
Фото: @belotserkovskaia_official
Вдова Бориса Грачевского, Екатерина Белоцерковская, прокомментировала завещание покойного и рассказала, кому достанется наследство.
71-летний создатель "Ералаша" ушел из жизни 14 января, от осложнений, вызванных COVID-19. У Грачевского осталось четверо детей — старшие сын и дочь от первого брака, дочь от второго союза и младший наследник от Белоцерковской, которому нет еще и года.
Согласно завещанию режиссера, всего его сбережения и имущество остаются вдове и младшему сыну. Однако Белоцерковская намерена разделить наследство между всеми детьми режиссера:

«Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы»,

— заявила девушка в эфире шоу "Пусть говорят".
Вдова также отметила, что Грачевский не был богатым человеком. По словам Екатерины, все имеющиеся средства он вкладывал в развитие "Ералаша", но, поскольку в последнее время проект развивался неважно, Борис даже задумывался над тем, чтобы продать бренд.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Грачевский с COVID-19 попал в больницу.
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Звёзды , Екатерина Белоцерковская
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