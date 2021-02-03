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«После нас все закрывают»: Бородина рассказала об ограничениях в ОАЭ из-за COVID-19 

Мира Маркина 5 часов назад
Ксения Бородина отдохнула в Дубае вместе с мужем и рассказала о новых ограничениях в ОАЭ, введенных на фоне пандемии COVID-19.
За время отпуска экс-ведущей "Дома-2" и ее супругу удалось отдохнуть вдвоем: они прилетели на курорт без детей. Пара ужинала с друзьями в ресторанах, загорала на пляже и танцевала на дискотеках.
Как оказалось, супруги приехали в Дубай крайне вовремя. Спустя несколько дней после приезда пары в ОАЭ ввели новые ограничения в связи с коронавирусом.

«Власти Дубая закрывают бары и пабы и вводят ограничения в торговых и развлекательных центрах. Нам всегда везет, после нас все закрывают»,

— рассказала Бородина в Instagram.
Очевидно, ведущая имеет в виду свой отпуск в Куршавеле в 2020 году. В начале марта Бородина пригласила друзей провести несколько дней в Альпах и отметить ее день рождения. Вскоре в Европе был объявлен локдаун из-за пандемии коронавируса.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро высмеяла Бородину.
Женский форум
Звёзды , Видео , Ксения Бородина
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