Ксения Бородина отдохнула в Дубае вместе с мужем и рассказала о новых ограничениях в ОАЭ, введенных на фоне пандемии COVID-19.

За время отпуска экс-ведущей "Дома-2" и ее супругу удалось отдохнуть вдвоем: они прилетели на курорт без детей. Пара ужинала с друзьями в ресторанах, загорала на пляже и танцевала на дискотеках.

Как оказалось, супруги приехали в Дубай крайне вовремя. Спустя несколько дней после приезда пары в ОАЭ ввели новые ограничения в связи с коронавирусом.

«Власти Дубая закрывают бары и пабы и вводят ограничения в торговых и развлекательных центрах. Нам всегда везет, после нас все закрывают»,

— рассказала Бородина в Instagram.

Очевидно, ведущая имеет в виду свой отпуск в Куршавеле в 2020 году. В начале марта Бородина пригласила друзей провести несколько дней в Альпах и отметить ее день рождения. Вскоре в Европе был объявлен локдаун из-за пандемии коронавируса.