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От Бабы-яги до золотого состава: как Брежнева стала звездой 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Известная российская певица Вера Брежнева отмечает день рождения, — ей исполняется 39 лет. С 20 лет она выступает на сцене и занимается собственным бизнесом. "Рамблер" рассказывает, как она стала популярна.
Будущая звезда родилась в Украинском городе Днепродзержинск — у нее есть еще три сестры. В школе Брежнева часто выступала в постановках и часто ей давали роли злодеев и активных персонажей, например, Бабы-яги.
"ВИА Гра" узнала про Брежневу случайно. На одном из украинских концертов она попросилась на сцену спеть вместе с группой песню "попытка № 5", а спустя полгода ее пригласили на кастинг на замену Алены Винницкой. Вера Галушка стала Верой Брежневой и прославилась в золотом составе "ВИА Гры".
В группе Бржнева выступала на протяжении трех лет. В 2007 году она начала сольную карьеру, которая продолжается до сих пор. У Брежневой есть свой бизнес в виде свадебного агентства и линии косметики, она выступает лицом многих брендов и занимается общественной деятельностью: является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.
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Женский форум 4
Звёзды , Фото , Алена Винницкая , Вера Брежнева , ООН
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