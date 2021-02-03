От Бабы-яги до золотого состава: как Брежнева стала звездой 

Известная российская певица Вера Брежнева отмечает день рождения, — ей исполняется 39 лет. С 20 лет она выступает на сцене и занимается собственным бизнесом. "Рамблер" рассказывает, как она стала популярна.

Будущая звезда родилась в Украинском городе Днепродзержинск — у нее есть еще три сестры. В школе Брежнева часто выступала в постановках и часто ей давали роли злодеев и активных персонажей, например, Бабы-яги.

"ВИА Гра" узнала про Брежневу случайно. На одном из украинских концертов она попросилась на сцену спеть вместе с группой песню "попытка № 5", а спустя полгода ее пригласили на кастинг на замену Алены Винницкой . Вера Галушка стала Верой Брежневой и прославилась в золотом составе "ВИА Гры".