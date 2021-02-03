Знаменитости, рассказавшие о тяжелых редких заболеваниях 

Эти известные девушки не побоялись рассказать о своих проблемах со здоровьем широкой общественности. Они уверяют, что борются с редкими тяжелыми заболеваниями, но не собираются сдаваться.

Несколько месяцев назад бывшая жена Андрея Аршавина Алиса показала в Сети, как изменилось ее лицо. Но тогда никто не знал, что она тяжело больна, поэтому подписчики решили, что она сделала пластическую операцию.

Недавно Алиса откровенно рассказала, какой ужас пережила. Выяснилось, что ее лицо буквально разрушается из-за аутоиммунного некроза. «Болезнь разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры», — рассказала она. Позднее Аршавина впервые показала изменившееся из-за операций лицо.

Призер олимпийских игр, чемпионка Европы и мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая стала гостьей шоу телеведущей Леры Кудрявцевой . Фигуристка рассказала о самых тяжелых и радостных моментах в жизни и том, как ее жизнь зависит от лекарств. Ирине Слуцкой в 24 года поставили страшный диагноз — васкулит, патологическое воспаление сосудов.

«Однажды я проснулась, а у меня на лбу был огромный рог. Он сдулся через 15 минут, но на его месте остался синяк»,

— вспомнила Ирина.

Позже подобные шишки с кровоподтеками стали появляться по всему телу.

«Это было очень страшно. Позже врачи определили, что это васкулит. И лечится он только гормональными препаратами, которые нужно пить всю жизнь»,

— рассказала спортсменка.

Ирина стала принимать гормоны — несколько таблеток в день. Они вызывали ужасный аппетит, что для спортсменки губительно:

«Я ограничивала себя во всем, так как моментально поправлялась. Помню, готовила мужу, а у меня от голода слезы текли в сковородку».

Ирина очень хотела выступать на соревнованиях, поэтому держала себя в руках, хоть это и давалось очень тяжело.

Лечение гормонами дало побочный эффект — сейчас у Слуцкой хроническая астма:

«Она у меня в ремиссии, но иногда дает о себе знать, нужно постоянно принимать лекарства, другого выхода нет, моя жизнь зависит от таблеток».

К счастью, всем диагнозам вопреки Ирина в конце прошлого года стала мамой в третий раз.

Мирослава Дума

Соосновательница издания о моде Buro 24/7 Мирослава Дума рассказала о том, что у нее выявили редкое заболевание легких:

«Ранее в этом году мне поставили диагноз — редкое заболевание легких и дали 7 месяцев, чтобы жить. Тогда это было безумно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние несколько месяцев восстановления были, возможно, самыми счастливыми месяцами в моей жизни. Я прекратила марафонские забеги и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь. С людьми, которых я люблю. Сегодня успех измеряется не внешними показателями, а тем, что внутри. Оно измеряется моим собственным здоровьем и здоровьем тех, кого я люблю».

Недуг обнаружили на ранней стадии, потому Мирослава начала проходить усиленное лечение и сейчас чувствует себя гораздо лучше. Страшный диагноз заставил предпринимательницу пересмотреть многие аспекты собственной жизни, о чем она сообщила незадолго но наступления Нового года: «Что за год! Тестирования, внутренняя трансформация и лекарства! Мой последний толчок к полному выздоровлению — это связь с реальным миром в окружении людей, которых я люблю здесь и сейчас».

Селена Гомес

Селене Гомес пришлось сделать перерыв в работе из-за осложнений, вызванных волчанкой, — депрессий и панических атак. Впервые СМИ узнали о заболевании Гомес в 2013 году, сама она подтвердила эти слухи только спустя два года. Певица прошла несколько курсов химиотерапии, что сильно сказалось на ее самочувствии и общем состоянии. Системная красная волчанка — тяжелое заболевание, при котором иммунная система человека воспринимает собственные клетки как чужеродные и начинает с ними бороться. В организме вырабатываются вещества, повреждающие многие органы и ткани: сосуды, кожу, суставы, внутренние органы. Два года назад Гомес перенесла операцию по пересадке почки. Донором Селены стала ее подруга, актриса Франсия Райса.

Леди Гага также заявила, что болеет волчанкой. Певица опубликовала в своем Instagram фото из больничной палаты. «Сегодня у меня тяжелый день из-за хронических болей, но я искренне благодарна за то, что мне помогают прекрасные женщины-врачи. Еще я думаю о Джоан, о том, какой сильной она была, и начинаю чувствовать себя лучше», — рассказала она. Джоан — тетя певицы, которая умерла от волчанки в 19 лет, в ее честь звезда назвала свой альбом Joanne.

«У каждого из нас свой случай и, конечно, первым делом нужно проконсультироваться с доктором. Тем не менее я могу дать несколько советов. Когда в моем теле начинаются сильные спазмы, мне отлично помогает инфракрасная сауна. Я инвестировала в одну из компаний, которая занимается этим вопросом. Некоторые из саун имеют форму большой коробки, некоторые похожи на горизонтальный солярий, а есть еще сауны в виде термоодеял. Я совмещаю этот способ с использованием серебристого спасательного одеяла — оно дешевое, многоразовое и, кроме того, помогает провести детокс организма, избавиться от лишних килограммов. Чтобы не перегреться и не вызвать воспаления, я после этого всегда принимаю очень холодную ванну или ванну со льдом (если вы можете это выдержать, оно того стоит), либо прикладываю замороженные продукты из холодильника к больным местам. Надеюсь, это поможет некоторым из вас!»,

— поделилась своим опытом Гага.

Татьяна Лазарева призналась, что страдает язвенным колитом, который считается неизлечимой болезнью. При этом недуге человек страдает от боли в животе, диареи, анемии, потери веса и аппетита, слабости, проблем с кожей и не только.

«Диагноз язвенный колит мне поставили в 2014 году. Сейчас я понимаю, что не нужно стесняться этой болезни. Проблема никуда не исчезнет, если делать вид, что ее нет. Когда человеку ставят диагноз, о котором ни он, ни его окружение никогда не слышали, может показаться, что кроме него никто не болеет, и он один в целом мире. Это очень тяжело эмоционально. Именно поэтому я решила рассказать о своей болезни публично: пусть остальные пациенты знают, что они не одни со своей бедой»,

— рассказала телеведущая.

Все больше звезд в последнее время страдают от болезни Лайма — инфекционного заболевания, передающегося клещами и поражающего кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце. Свой диагноз подтвердили певица Аврил Лавин и актриса Эшли Олсен , а также одна из самых успешных молодых моделей Белла Хадид. На вечере Global Lyme Alliance Gala в 2017 году мама Беллы телезвезда Иоланда Фостер рассказала об этом публично и пообещала найти лекарство ради своих детей — ее сын Анвар также болен.

«Я не позволю им жить жизнью боли и страдания. Я обогну земной шар, но смогу найти лечение, чтобы они смогли жить здоровой жизнью, которую заслуживают. Ни один ребенок на свете не должен это испытать. Я благодарю вас обоих, Белла и Анвар, за вашу самоотверженность. Ваша недрогнувшая любовь и сострадание поддерживали меня во время самых темных дней моей жизни»,

— заявила она со сцены.

Шинейд О'Коннор

Шинейд О'Коннор рассказала о том, что у нее диагностировали фибромиалгию, характеризующуюся хронической болью во всем теле, усталостью, нарушением сна.

«Болезнь превратила меня в тень. Убила мою душу. Я никогда не вернусь к музыке»,

— заявила знаменитая певица.

Зои Салдана рассказала о том, что у нее обнаружили болезнь Хашимото. Это хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормонов. Редким недугом страдают около пяти процентов населения Земли, причем женщины чаще, чем мужчины.

«Вдруг доктор сообщает, что твои кости теряют кальций. «Какого черта?», — подумала я. Да, я слышала, как моя мама и бабушка жалуются на здоровье, но не думала, что это меня коснется. Мне казалось, я буду жить вечно, и вдруг ты оказываешься лицом к лицу с болезнью»,

— поделила в одном из интервью Салдана.