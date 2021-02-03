Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли» 

Певица и солистка группы "Чи-Ли" Ирина Забияка прославилась благодаря своему мужскому голосу. Люди, впервые слышавшие ее песни, думали, что солистом группы является мужчина. На самом деле это было не так, что производило фурор в обществе.

Группу "Чи-Ли" Забияка основала в 2005 году вместе с композитором Сергеем Карповым . Группа активно существовала до 2016 года и выпускала песни. Однако их популярность так и осталась в "нулевых".

Сейчас рыжеволосая певица изредка появляется в интервью и рассказывает, куда она пропала и как живет сейчас.