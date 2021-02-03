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Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли» 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Певица и солистка группы "Чи-Ли" Ирина Забияка прославилась благодаря своему мужскому голосу. Люди, впервые слышавшие ее песни, думали, что солистом группы является мужчина. На самом деле это было не так, что производило фурор в обществе.
Группу "Чи-Ли" Забияка основала в 2005 году вместе с композитором Сергеем Карповым. Группа активно существовала до 2016 года и выпускала песни. Однако их популярность так и осталась в "нулевых".
Сейчас рыжеволосая певица изредка появляется в интервью и рассказывает, куда она пропала и как живет сейчас.
Ранее "Рамблер" сообщал, что старшая сестра требует с Мэрайи Кэри $1,25 миллиона за унижения.
Звёзды , Видео , Мэрайя Кэри , Ирина Забияка , Сергей Карпов
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