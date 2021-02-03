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Как выглядит Маша Малиновская после новой неудачной пластики 

Клео.Ру 8 часов назад
Как выглядит Маша Малиновская после новой пластики
Фото: Клео.Ру
Лицо 40-летней ведущей смотрится совершенно иначе, чем в ее Инстаграме.
В последние годы звезду нечасто можно увидеть на тусовках. По ее собственному признанию, она не желает вести светский образ жизни, однако недавно она пренебрегла этим правилом и появилась на премьере фильма «Понаехали!», которая проходила в кинотеатре «Октябрь».
Те, кому удалось увидеть Малиновскую, были поражены несоответствием внешности в соцсетях и в реальной жизни. Можно предположить, что все дело в активном использовании фотошопа. Знаменитость перенесла несколько хирургических вмешательств. Она убрала нависшее веко, но в результате изменилась и форма глаз. Также желание избавиться от носогубных складок привело к тому, что скулы неестественно увеличились. Причиной может быть и перебор с филерами. В глаза бросаются и очень пухлые губы ведущей.
Клео.Ру
Стоит отметить, что сама Маша также признавала, что некоторые операции, которые она делала, оказались неудачными. Она советовала женщинам тщательно обдумать каждый шаг, прежде чем решиться на такие действия. Малиновская приводила примеры: ей пришлось трижды откачивать биополимерный гель из губ, поскольку данное вещество стало твердеть и собираться комками. В результате форма губ изменилась настолько, что зубы оставались неприкрытыми.
Ведущая отмечала: многие из операций, которые она делала, начиная с юных лет, были абсолютно ненужными, и она о них жалеет. Теперь ее мнение по поводу пластики кардинально изменилось. Дама считает что вмешательство стоит производить только, если того требуют возрастные либо физические проблемы.
Маша неоднократно делала пластику не только на лице, но и на груди. Один из неудачных случаев в свое время широко обсуждался, поскольку Малиновская сама рассказала о нем. В результате операции одна грудь стала меньше другой, и ведущей пришлось искать специалиста для устранения проблемы.
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Звёзды , Маша Малиновская , Клео.Ру
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