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Старшая сестра требует с Мэрайи Кэри $1,25 миллиона за унижения в мемуарах 

Мира Маркина 1 час назад
Старшая сестра требует с Мэрайи Кэри $1,25 миллиона за унижения
Фото: @mariahcarey
Старшая сестра Мэрайи Кэри требует с певицы $1,25 миллиона за унижения в мемуарах звезды.
В сентябре 2020 года в свет вышла книга артистки, из-за которой 59-летняя Элисон Кэри подала на родственницу в суд. Как сообщает издание People, женщина намерена получить от Мэрайи круглую сумму за то, что певица "намеренно причинила ей эмоциональный стресс", включив в свои мемуары несколько семейных историй.
В повестке Элисон называет младшую сестру бессердечной, злобной и мстительной. По словам пострадавшей, после публикации книги она снова стала злоупотреблять алкоголем и часто плакать. И все из-за того, что воспоминания сестры, оскорбляющие ее достоинство, разошлись в СМИ, и у нее не было возможности их опровергнуть.
В частности, в своей книге артистка пишет о том, что однажды Элисон забавы ради бросила в нее чашку с горячим чаем. По словам женщины, эта история выдумана и никаких доказательств, подтверждающих ее, нет. Кэри-старшая уверена, что Мэрайя использовала громкие заголовки для привлечения внимания к себе.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что сыну Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
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Женский форум
Звёзды , Мэрайя Кэри
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