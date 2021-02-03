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«Я вас не просила так жить!»: Бородина ответила подписчикам, завидующим ее доходам 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Бородина дала отпор подписчикам, завидующим ее доходам
Фото: Globallookpress.com
Популярная телеведущая Ксения Бородина ответила хейтерам, которые думают, что богатство и слава достались ей слишком легко. 37-летняя телезвезда заверила своих подписчиков в Instagram, что она много работает и постоянно развивается.
А если кому-то его жизнь кажется хуже, чем у нее, Ксения предположила, что такие люди сами допустили безрадостную ситуацию в своей судьбе.
«Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!» — пишет ведущая. Ксения спросила у таких хейтеров, почему они не хотят найти другую работу или научиться чему-то новому, чтобы зарабатывать больше. Она предложила им превратить свою зависть в позитивную мотивацию и заняться, наконец, собой вместо того, чтобы писать гадости состоятельным людям.
«Есть масса людей, зарабатывающих больше меня. Но я не пишу злые анонимки всем из списка «Форбс». Мне некогда, я работаю, чтоб позволить себе то, что хочу! — резюмировала Бородина. — Самая гнилая мысль — не желать жить так же хорошо, как кто-то, а надеяться, что этот кто-то будет жить хуже тебя».
В комментариях подписчики телезведы разделились на два лагеря: согласных и несогласных. Многие отмечают, что, если следовать логике ведущей, то большинство жителей страны получатся лентяями.
«Да, вы не виноваты. Но и люди не виноваты, что достойные специальности оплачиваются очень низко, — ответила Ксении одна из поклонниц. — Люди учатся, работают и стремятся. Но их труд не ценится. Из-за этого люди недовольны, а не из за того, что они бездельники. Надо зарплату ваших коллег и вашу платить врачам, учителям и т.п. А вам то, что они получают… Тогда по-другому будете говорить».
Защитники же Бородиной отвечают на подобные комментарии тем, что лично Ксения не виновата в низких зарплатах людей и подобные недовольства нужно выдвигать не ей.
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