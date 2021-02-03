Бородина дала отпор подписчикам, завидующим ее доходам 

Популярная телеведущая Ксения Бородина стала жертвой хейтеров в соцсетях. Они обвинили ее в том, что богатство и слава достались ей слишком легко. Но светская львица дала отпор подписчикам.
«Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!»
— заявила ведущая.
По мнению Ксении, люди самостоятельно допускают безрадостную ситуацию в своей судьбе, и винить в этом окружающих нельзя. Бородина предложила хейтерам превратить свою зависть в позитивную мотивацию и заняться, наконец, собой вместо того, чтобы писать гадости состоятельным людям.
«Есть масса людей, зарабатывающих больше меня. Но я не пишу злые анонимки всем из списка «Форбс». Мне некогда, я работаю, чтоб позволить себе то, что хочу! Самая гнилая мысль — не желать жить так же хорошо, как кто-то, а надеяться, что этот кто-то будет жить хуже тебя»,
— резюмировала Бородина.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Бородина рассказала об ограничениях в ОАЭ из-за COVID-19.