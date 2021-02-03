Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶

Бородина дала отпор подписчикам, завидующим ее доходам 

Катерина Саломе 4 часа назад
Бородина дала отпор подписчикам, завидующим ее доходам
Фото: globallookpress.com
Популярная телеведущая Ксения Бородина стала жертвой хейтеров в соцсетях. Они обвинили ее в том, что богатство и слава достались ей слишком легко. Но светская львица дала отпор подписчикам.

«Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!»

— заявила ведущая.
По мнению Ксении, люди самостоятельно допускают безрадостную ситуацию в своей судьбе, и винить в этом окружающих нельзя. Бородина предложила хейтерам превратить свою зависть в позитивную мотивацию и заняться, наконец, собой вместо того, чтобы писать гадости состоятельным людям.

«Есть масса людей, зарабатывающих больше меня. Но я не пишу злые анонимки всем из списка «Форбс». Мне некогда, я работаю, чтоб позволить себе то, что хочу! Самая гнилая мысль — не желать жить так же хорошо, как кто-то, а надеяться, что этот кто-то будет жить хуже тебя»,

— резюмировала Бородина.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Бородина рассказала об ограничениях в ОАЭ из-за COVID-19.
Видео дня. Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Женский форум
Звёзды , Ксения Бородина , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
08:27
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
Дом и сад
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
02:54
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
Еда
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
03:06
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
Звёзды
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
03:28
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
Звёзды
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
10:41
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
00:07
Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение