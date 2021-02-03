Как живет олигарх Киперман после развода с Верой Брежневой

Широкую известность олигарх Михаил Киперман обрел после брака с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Верой Брежневой . Напомним, что на тот момент она еще была участницей популярной группы, но именно супруг «приложил» усилия чтобы его жена занялась сольной карьерой.

Отметим, что на момент знакомства украинского бизнесмена с Брежневой он был женат. Родители Веры и Михаила были против этого союза, одни говорили, что не стоить разрушать семью, а родители Кипермана настаивали чтобы он взял в жены еврейку. Но несмотря на неодобрение пара все же сыграла свадьбу в 2006 году.

Через три года у них родилась дочь Сара.

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Сара Киперан — дочь Веры Брежневой и Михаила Киперман

Отметим, дочь Веры от первого брака Софию ее новый муж удочерил. Несмотря на казалось бы счастливую пару, через шесть лет их брак распался. Тогда говорили о нескольких причинах развода, измена с обоих сторон, ревность Михаила, долги бизнесмена.

После развода с Брежневой, в 2014-м он женился на молодой блондинке Алене Гайваненко, модель кстати оказалась еврейкой. Многие также замечают, что бывшая и нынешняя жены Михаила одного типажа и к тому же они обе блондинки. Девушка моложе Кипермана вдвое.

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Третья жена родила ему сыновей Моисея-Льва, Бенжамина и дочь Симону. Дочка, рожденная от Брежневой 11-летняя Сара, нашла общий язык с новой семьей своего отца, бывает у них в гостях, общается со своими младшими братьями и сестрой. Сара даже подписана на инстаграм своей мачехи Алены, также у нее в сети можно увидеть их совместные снимки.

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Бывший муж Брежневой со своей новой семьей уехали из Украины и сейчас проживают за границей. Мужчина по-прежнему занимается бизнесом, владеет различными компаниями.