Как живет олигарх Киперман после развода с Верой Брежневой

Широкую известность олигарх Михаил Киперман обрел после брака с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Верой Брежневой. Напомним, что на тот момент она еще была участницей популярной группы, но именно супруг «приложил» усилия чтобы его жена занялась сольной карьерой.
Отметим, что на момент знакомства украинского бизнесмена с Брежневой он был женат. Родители Веры и Михаила были против этого союза, одни говорили, что не стоить разрушать семью, а родители Кипермана настаивали чтобы он взял в жены еврейку. Но несмотря на неодобрение пара все же сыграла свадьбу в 2006 году.
Через три года у них родилась дочь Сара.
Сара Киперан — дочь Веры Брежневой и Михаила Киперман
Отметим, дочь Веры от первого брака Софию ее новый муж удочерил. Несмотря на казалось бы счастливую пару, через шесть лет их брак распался. Тогда говорили о нескольких причинах развода, измена с обоих сторон, ревность Михаила, долги бизнесмена.
После развода с Брежневой, в 2014-м он женился на молодой блондинке Алене Гайваненко, модель кстати оказалась еврейкой. Многие также замечают, что бывшая и нынешняя жены Михаила одного типажа и к тому же они обе блондинки. Девушка моложе Кипермана вдвое.
Третья жена родила ему сыновей Моисея-Льва, Бенжамина и дочь Симону. Дочка, рожденная от Брежневой 11-летняя Сара, нашла общий язык с новой семьей своего отца, бывает у них в гостях, общается со своими младшими братьями и сестрой. Сара даже подписана на инстаграм своей мачехи Алены, также у нее в сети можно увидеть их совместные снимки.
Бывший муж Брежневой со своей новой семьей уехали из Украины и сейчас проживают за границей. Мужчина по-прежнему занимается бизнесом, владеет различными компаниями.