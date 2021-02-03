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Сябитова рассказала, почему мужчинам не нужны женщины с детьми 

Клео.Ру 3 часа назад
Сябитова рассказала, почему мужчинам не нужны женщины с детьми
Фото: Клео.Ру
Сваха убеждена, что современные мужчины придерживаются принципа: нет ребенка — нет проблемы. Женщины с « прицепом » им попросту не нужны.
Роза Сябитова в своем микроблоге часто рассуждает на тему отношений и рассказывает о проблемах, с которыми она сталкивается в работе.
На днях звезда телеэкрана подняла очень острую тему. С сожалением Роза констатировала факт, что современным мужчинам не нужны спутницы с детьми от предыдущих браков. По мнению Сябитовой, молодые люди в этом вопросе придерживаются очень простого принципа: «нет ребенка — нет проблем».
У потенциальных женихов наблюдается стойкое нежелание сталкиваться с типичными бытовыми проблемами. Они не хотят постоянно конкурировать с родными отцами приемных отпрысков, им не по нраву истерики детей, которые ревнуют маму к новому кавалеру.
Многим не нравятся слова женщин, говорящих о предвзятом отношении со стороны новых мужей к сыну или дочке от предыдущих отношений.
По словам Сябитовой, именно эти моменты заставляют холостяков все чаще выбирать себе в качестве постоянных спутниц жизни девушек без такого «багажа». Им намного удобнее зачать и воспитывать своих собственных детей, чем адаптироваться к чужим.
Телеведущая, констатировав этот факт, тут же начала сокрушаться, что раньше на Руси было по-другому. Дамы, которые по каким-либо причинам оставались одни, позже были желанными невестами. Наличие у них ребенка становилось гарантией для следующего мужчины, что будущая жена не бесплодна и сможет еще родить детишек.
По словам Розы, подобное отношение к женщинам культивировалось только у славян. На востоке была принята другая практика, когда после смерти мужа жена должна была и сама лишится жизни.
Многие пользователи сети не согласились со свахой. Они уверены, что Роза в этом вопросе неправа. Она говорит лишь о тех случаях, когда женщина на самом деле мужчине не была особо нужна и симпатична. Ведь если молодой человек влюблен по-настоящему, он будет принимать избранницу такой, какая она есть. Со всеми сыновьями или дочками.
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Звёзды , Роза Сябитова
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