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Муцениеце рассказала, что дети не хотят общаться с Прилучным 

Газета.Ru и ещё 9 2 часа назад
Муцениеце рассказала, что дети не хотят общаться с Прилучным
Фото: Газета.Ru
Дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного все еще не привыкли к новым обстоятельствам после развода родителей. Актриса призналась, что наследники не хотят созваниваться с отцом, а тот убежден, что именно бывшая жена настраивает их таким образом.
Актриса Агата Муцениеце поделилась подробностями внутрисемейных отношений после развода с актером Павлом Прилучным в ходе беседы с соведущими по YouTube-шоу «МамBook». Артистка призналась, что они с бывшим мужем смогли забыть обиды и продолжить общение ради дочери и сына. Однако выяснилось, что дети хорошо помнят о скандалах родителей, невольными участниками которых они нередко становились сами.
По словам Муцениеце, восьмилетний Тимофей и четырехлетняя Мия без воодушевления реагируют на ее просьбы созвониться папой.
Актриса сообщила, что такое поведение детей вызывает у нее беспокойство, именно поэтому она решила обсудить этот вопрос с коллегами.
«Они видели, как он причинял тебе боль?» — задала вопрос Агате ее соведущая Елена Кукояка и, получив утвердительный ответ, предположила, что причина найдена.
Однако актриса поспешила возразить и заверила, что раньше такого не было, «это пришло только сейчас».

«Ни один из них не хочет звонить. Причем у Павла в мою сторону начинаются обвинения: «Ты настраиваешь детей против меня. Ты ведешь себя так, что они не хотят». Но это неправда! Я каждый день пытаюсь просить детей: «Ребят, пожалуйста, позвоните папе», — посетовала Муцениеце.

При этом она отметила, что такое поведение наследников не стоит расценивать как показатель плохого отношения к отцу. «Я заметила за Тимофеем такую вещь — когда он скучает по человеку, то стремится к общению с ним. На каникулах у отца он, к примеру, не звонил мне. Но сейчас все совершенно иначе. Если они и звонят папе, то закрываются в комнате», — сказала актриса.
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Звёзды , Агата Муцениеце
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