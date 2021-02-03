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На слуху: как живет олигарх Киперман после развода с Верой Брежневой 

Катерина Саломе 3 часа назад
На слуху: как живет олигарх Киперман после развода с Верой Брежневой
Фото: Instagram
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Каждый получит то, что полагается»: вдова Грачевского высказалась о завещании и наследниках

@belotserkovskaia_official
Вдова Бориса Грачевского, Екатерина Белоцерковская, прокомментировала завещание покойного и рассказала, кому достанется наследство.
71-летний создатель "Ералаша" ушел из жизни 14 января, от осложнений, вызванных COVID-19. У Грачевского осталось четверо детей — старшие сын и дочь от первого брака, дочь от второго союза и младший наследник от Белоцерковской, которому нет еще и года.
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Бородина рассказала об ограничениях в ОАЭ из-за COVID-19

Ксения Бородина отдохнула в Дубае вместе с мужем и рассказала о новых ограничениях в ОАЭ, введенных на фоне пандемии COVID-19.
За время отпуска экс-ведущей "Дома-2" и ее супругу удалось отдохнуть вдвоем: они прилетели на курорт без детей. Пара ужинала с друзьями в ресторанах, загорала на пляже и танцевала на дискотеках.
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Как выглядит Маша Малиновская после новой пластики

Клео.Ру
Лицо 40-летней ведущей смотрится совершенно иначе, чем в ее Инстаграме.
В последние годы звезду нечасто можно увидеть на тусовках. По ее собственному признанию, она не желает вести светский образ жизни, однако недавно она пренебрегла этим правилом и появилась на премьере фильма «Понаехали!», которая проходила в кинотеатре «Октябрь».
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Сябитова рассказала, почему мужчинам не нужны женщины с детьми

Клео.ру
Сваха убеждена, что современные мужчины придерживаются принципа: нет ребенка — нет проблемы. Женщины с « прицепом » им попросту не нужны.
Роза Сябитова в своем микроблоге часто рассуждает на тему отношений и рассказывает о проблемах, с которыми она сталкивается в работе.
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Как живет олигарх Киперман после развода с Верой Брежневой

Veasy.ru
Широкую известность олигарх Михаил Киперман обрел после брака с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Верой Брежневой. Напомним, что на тот момент она еще была участницей популярной группы, но именно супруг «приложил» усилия чтобы его жена занялась сольной карьерой.
Отметим, что на момент знакомства украинского бизнесмена с Брежневой он был женат. Родители Веры и Михаила были против этого союза, одни говорили, что не стоить разрушать семью, а родители Кипермана настаивали чтобы он взял в жены еврейку. Но несмотря на неодобрение пара все же сыграла свадьбу в 2006 году.
Через три года у них родилась дочь Сара.
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Видео дня. Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Женский форум
Звёзды , Екатерина Белоцерковская , Роза Сябитова , Ксения Бородина , Вера Брежнева , Маша Малиновская , Клео.Ру
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