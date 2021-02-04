Анита Цой мечтает, чтобы сын женился на кореянке

Певица Анита Цой заявила, что было бы неплохо, если ее сын Сергей в будущем женился на кореянке. Сейчас молодой человек, которому 28 лет, получает степень MBA по экономике в Лондоне.

«Мне, безусловно, очень бы хотелось, чтобы невестка была кореянкой и продолжала фамилию Цой, наш род. Мы ценили и сохраняли культурное наследие, язык, традиции. Хотя сейчас очень сложно говорить, что правильнее, так как мир ассимилируется, размываются границы общения».