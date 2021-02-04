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«Очень бы хотелось, чтобы невестка была кореянкой»: Анита Цой высказалась о будущей жене сына 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Анита Цой мечтает, чтобы сын женился на кореянке
Фото: Globallookpress.com
Певица Анита Цой заявила, что было бы неплохо, если ее сын Сергей в будущем женился на кореянке. Сейчас молодой человек, которому 28 лет, получает степень MBA по экономике в Лондоне.
«Мне, безусловно, очень бы хотелось, чтобы невестка была кореянкой и продолжала фамилию Цой, наш род. Мы ценили и сохраняли культурное наследие, язык, традиции. Хотя сейчас очень сложно говорить, что правильнее, так как мир ассимилируется, размываются границы общения».
Анита Цой Как отметила Анита Цой, ее любимые племянники женаты на русских девочках и счастливы в отношениях. Она заметила, что они очень трепетно относятся к своим вторым половинкам и могут дать фору в этом вопросе многим кореянкам. По словам Аниты Цой, для нее главное, чтобы будущая жена сына любила ее наследника и заботилась о нем, сообщает «Собеседник». Напомним, что из-за пандемии Анита Цой уже почти год не может увидеть сына. При этом они поддерживают общение почти каждый день с помощью видеозвонков.
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