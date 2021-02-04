Как сейчас живет и выглядит звезда конца 90-х Ева Польна 

45-летняя Ева Польна кардинально сменила имидж, погрузилась в процесс воспитания детей, но с музыкальной карьерой прощаться не спешит.

Даже те, кто не особо интересовался шоу-бизнесом и, в частности, группой «Гости из будущего», все равно хотя бы краешком уха слышали их хиты и краешком глаза видели и точно запомнили солистку, врезающуюся в память яркими необычными нарядами, асимметричными прическами и разноцветными тенями. Культовая в 90-х группа была основана двумя музыкантами Юрием Усачевым и Евгением Арсентьевым.

С 1998 года бэнд стали представлять Юрий Усачев и Ева Польна. Сегодня Ева официально самая ротируемая исполнительница на радиостанциях России и стран СНГ 2013 года и обладательница девяти премий «Золотой граммофон».

Однако до славы девушка пробовала себя в качестве бэк-вокалистки и танцовщицы в составе питерской группы «А-2». Но через год Польна покинула коллектив. Некоторое время выступала в различных питерских клубах, где пела классические рок-баллады 1970-х годов.

В отличие от многих коллег по цеху, блеснувших в прошлом и позапрошлом десятилетиях, Ева не пропала с музыкальных радаров. И даже объявив о распаде группы «Гости из будущего» в 2009-м, артистка сумела удержать старую и набрать новую аудиторию преданных слушателей. В том же году Ева выпустила свой первый хит под названием «Парни не плачут» в качестве уже сольной исполнительницы и сняла на него клип. На достигнутом она не остановилась, и практически сразу же вышли композиции «Миражи» и «Не расставаясь»

Однако, как известно, одной трудоспособностью и талантом в шоу-бизнесе сыт не будешь. Головокружительным успехом Польна обязана не только вокальным данным и творческим способностям, но и, что правда, умением вовремя подхватить момент и сделать громкое заявление, способное как магнит притянуть и удержать внимание публики.

В далеком 2001 году артистка призналась в своей бисексуальности. Позже она стала матерью двух дочерей — она воспитывает 15-летнюю Эвелин от певца Дениса Клявера и 13-летнюю Амалию от бизнесмена Сергея Пильгуна. И вот когда о провокационном признании все забыли, Ева вновь решила устроить поклонникам «эмоциональные качели», пробудив интерес к собственной персоне.

О внешности Ева тоже не забывает. Со временем артистка сменила короткие асимметричные стрижки на длинные роскошные пряди, уложенные в крупные локоны. На смену ярким теням пришли классические smoky eyes и креативные стрелки. Обтягивающие платья, приталенные пиджаки, гипюр и шпильки — Польна не раз отмечала, что лишний вес и несоответствие строжайшим канонам модельной красоты ее не смущают. Своим примером она призывает женщин принимать себя вне зависимости от тенденций мира красоты и мнения окружающих.