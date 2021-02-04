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«Не буду скакать в трусах по сцене»: Польна разругала современную эстраду 

Даня Виттиг 37 минут назад
«Не буду скакать в трусах»: Польна разругала современную эстраду
Фото: Globallookpress.com
В своих социальных сетях певица Ева Польна поделилась радостью с подписчиками. Она поблагодарила всех, кому ее новая песня «Невозможное» пришлась по душе.
@polnaeva_official
При этом певица призналась, что из-за огромного количества "музыкального мусора" иногда у нее опускаются руки. Собственное же творчество напоминает певице огонек свечи в маленькой избушке посреди урагана. Как она выразилась, "кругом процветает днище".

"Я не знаю, сколько еще продержусь тут в своей маленькой секте, но могу вам стопроцентно гарантировать: вы не услышите от меня в угоду моде рифмы «гвозди, жопа, огурец», я не буду скакать в трусах и лифчике по сцене, не стану публично вытряхивать свое «белье» и обсуждать личную жизнь, пусть даже мои песни перестанут транслировать по телевидения и радио".

Ранее "Рамблер" сообщал, где сейчас певица из группы "Чи-Ли".
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