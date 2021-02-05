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Лев Лещенко рассказал, почему так и не усыновил ребенка 

Teleprogramma.pro и ещё 4 4 часа назад
Лещенко рассказал, почему так и не усыновил ребенка
Фото: Слово и Дело
В первый день февраля Лев Лещенко отметил свой день рождения. Артисту исполнилось 79 лет. Так сложилось, что детьми он не обзавелся, хотя первая его супруга — Алла Абдалова неоднократно, с ее слов, прерывала беременности. А нынешняя жена — Ирина наследников за более чем 40 лет брака тоже не подарила. Теперь же Лев Валерьянович вспомнил, что когда-то они с супругой хотели детей, но ни ЭКО, ни суррогатного материнства в те времена не было.
Как признался Лещенко, усыновлять ребенка они с Ириной не стали, потому что видели подобные примеры у соседей. Кроме того, артист отметил, что знает своих коллег по цеху, которые брали детей, а позже отдавали их обратно в детский дом. Об этом певец рассказал каналу RTVI.

. «Я бы не хотел следовать их примеру», — сказал Лещенко.

По словам Льва Валерьяновича, сейчас о детях его семье задумываться уже поздно. Ведь они не хотят брать пример с других звезд, которые стали родителями в преклонном возрасте.
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Звёзды , Лев Лещенко , Алла Абдалова
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