«Скороспелые продукты»: Лещенко оценил творчество Бузовой и Моргенштерна 

Певец Лев Лещенко в эфире программы «Легенда» на RTVI заявил, что ему не очень нравятся современные песни. Артиста разочаровывает, что в них нет особого смысла.

«Все, что касается искусства, особенно современного творчества — оно как скороспелые продукты: вот быстренько это прошло, их использовали, оно растворилось и куда-то исчезло. Я имею в виду того же Моргенштерна, ту же Бузову».

По мнению Лещенко, восходящих звезд сегодня можно назвать медиалицами. Артист понимает, что новому поколению хочется развиваться и идти своей дорогой.

Однако считает, что молодежи не достает классического образования. Отсюда и популярность среди них песен, в которых понятны всего два слова.