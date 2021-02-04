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Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты 

Диана Товсепова 4 часа назад
Говорят, что у каждого человека, есть хотя бы один "двойник" на планете. А вот людей, которые очень хотят быть похожими на знаменитостей всегда было очень много. Однако среди тех, кто копирует мировых звезд, есть те, кто просто от природы очень похож на них.
Так например, у актера Джорджа Клуни двойник нашелся в турецком метро, а у певицы Кети Перри — в Англии. Интересно, что двойники голливудских звезд Джима Керри, Леонардо Ди Каприо и Дэниэла Рэдклиффа и вовсе нашлись в разных уголках России.
Смотрите видео, чтобы увидеть невероятное сходство простых людей с мировыми звездами.
Ранее "Рамблер" рассказывал о звездах, которых подозревали в фейковых отношениях.
Звёзды , Видео , Джим Керри , Джордж Клуни , Леонардо ДиКаприо
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