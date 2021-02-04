Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты 

Говорят, что у каждого человека, есть хотя бы один "двойник" на планете. А вот людей, которые очень хотят быть похожими на знаменитостей всегда было очень много. Однако среди тех, кто копирует мировых звезд, есть те, кто просто от природы очень похож на них.

Смотрите видео, чтобы увидеть невероятное сходство простых людей с мировыми звездами.