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Как Наталья Фатеева вычеркнула из жизни дочь 

Александра Нечаева 2 часа назад
Как Наталья Фатеева вычеркнула из жизни старшую дочь
Фото: Кадр из фильма "Дети Дон-Кихота"
Чаще всего, когда говорят о Фатеевой, вспоминают о ее сыне от Владимира Басова и дочери, появившейся в браке с космонавтом Борисом Егоровым. Но часто утверждают, что на самом деле детей у актрисы трое. О старшей дочери Натальи Фатеевой, о которой она предпочитает не упоминать, читайте в материале «Рамблера».
Первого ребенка, как утверждают некоторые источники, Фатеева родила от своего первого супруга Леонида Тарабаринова (о котором, кстати, тоже редко рассказывала). В то время Наталья была еще очень молода, мечтала о славе и дочка стала для нее помехой. Актриса просто оставила девочку бабушке и отцу, а сама уехала покорять Москву. В чем, надо сказать, преуспела.
По дочери Фатеева не скучала, говорят, вспомнила о старшей наследнице она лишь однажды, во время бракоразводного процесса с Борисом Егоровым. Актриса очень боялась, что бывший супруг попробует отсудить у нее квартиру, поэтому прописала у себя старшую дочь, вызвав ее из Харькова. При этом Фатеева не распространялась о том, что это ее ребенок, называя дочь домработницей. Позже, когда актриса поняла, что Егоров не собирается претендовать на жилплощадь, она без сожаления отправила дочь обратно и буквально забыла о ее существовании.
Впрочем, Фатеева утверждает, что старшей дочери у нее нет.
Справедливости ради стоит отметить, что и с двумя другими детьми у Фатеевой не сложились отношения. Сын Владимир и дочь Наталья в детстве практически не видели мать, которая занималась карьерой и совершенно не интересовалась жизнью детей. Отпрыски и по сей день практически не общаются со звездной родительницей.
Видео дня. Привычки, из-за которых портятся волосы
Женский форум 2
Звёзды , Наталья Фатеева , Леонид Тарабаринов , Владимир Басов , Борис Егоров
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