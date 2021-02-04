Калашникова рассказала, как заработать на квартиры в Москве 

Российская модель и певица Анна Калашникова рассказала, каким способом вместе со своим младшим братом Константином заработала на квартиры в Москве. По словам артистки, она и ее родственник работали в IT-сфере. Калашникова поделилась историей в интервью с ведущей YouTube -шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой.

Певица решила попробовать себя в сфере информационных технологий во время учебы в институте. Калашникова отметила, что вместе с братом узнала о предпринимателе, который заработал миллион долларов, продавая пиксели на интернет-странице. Вдохновившись этой идеей, родственники создали подобный портал и стали работать по описанной схеме.

По словам Калашниковой, она с головой ушла в бизнес и стала получать от шести до десяти тысяч долларов. Певица отметила, что вместе с братом заработала «большие деньги», что позволило им приобрести в столице несколько квартир. Однако артистка добавила, что при этом они не разбогатели и покупали недвижимость в ипотеку, а также брали кредиты.