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Калашникова рассказала, как заработать на квартиры в Москве 

Lenta.ru 3 часа назад
Калашникова рассказала, как заработать на квартиры в Москве
Фото: Lenta.ru
Российская модель и певица Анна Калашникова рассказала, каким способом вместе со своим младшим братом Константином заработала на квартиры в Москве. По словам артистки, она и ее родственник работали в IT-сфере. Калашникова поделилась историей в интервью с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой.
Певица решила попробовать себя в сфере информационных технологий во время учебы в институте. Калашникова отметила, что вместе с братом узнала о предпринимателе, который заработал миллион долларов, продавая пиксели на интернет-странице. Вдохновившись этой идеей, родственники создали подобный портал и стали работать по описанной схеме.
По словам Калашниковой, она с головой ушла в бизнес и стала получать от шести до десяти тысяч долларов. Певица отметила, что вместе с братом заработала «большие деньги», что позволило им приобрести в столице несколько квартир. Однако артистка добавила, что при этом они не разбогатели и покупали недвижимость в ипотеку, а также брали кредиты.
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Звёзды , Анна Калашникова
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