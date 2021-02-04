«Мне тяжело»: отец Фриске отреагировал на отцовство Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что они с Екатериной Тулуповой ждут ребенка. Новость вызвала гневную реакцию у отца певицы Жанны Фриске. Об этом сообщает StarHit.
По словам Владимира Фриске, его волнует то, что Шепелев не дает ему видеться с внуком Платоном, а не беременность его возлюбленной. Отец певицы даже пожелал телеведущему смерти:
«Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…Он никогда не будет мягче, такой человек. Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!».
@dmitryshepelev
О том, что Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова станут родителями, телеведущий написал в своем Instargram-аккаунте 3 февраля:
"Пришло время и мы с Катей хотели бы сообщить: "Да, все так и есть, мы ждем малыша!" […] Наверное, пока все, что тут добавить, мы счастливы".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Дмитрий Шепелев остался без работы на ТНТ.