«Мне тяжело»: отец Фриске отреагировал на отцовство Шепелева

По словам Владимира Фриске, его волнует то, что Шепелев не дает ему видеться с внуком Платоном, а не беременность его возлюбленной. Отец певицы даже пожелал телеведущему смерти:

«Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…Он никогда не будет мягче, такой человек. Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!».

@dmitryshepelev

О том, что Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова станут родителями, телеведущий написал в своем Instargram-аккаунте 3 февраля: