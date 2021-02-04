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Калашникова рассказала, как заработала на квартиры в Москве 

Анна Арсеньева 1 час назад
Калашникова рассказала, как заработала на квартиры в Москве
Фото: globallookpress.com
Певица и модель Анна Калашникова рассказала, как смогла заработать на несколько квартир в Москве. Она дала интервью ведущей YouTube-шоу "Алена, блин!" Алене Жигаловой.
По словам Калашниковой, она и ее брат Константин работали в IT-сфере. Интерес к информационным технологиям у певицы появился во время учебы в институте. Вместе с братом она узнала о предпринимателе, заработавшем миллион долларов на продаже пикселей на интернет-странице. Они начали делать то же самое.
Бизнес начал приносить ей от шести до десяти тысяч долларов. Заработав "большие деньги", они смогли приобрести квартиры в столице. Однако для их покупки Калашниковой и ее брату пришлось брать кредиты и ипотеку.
Ранее "Рамблер" сообщал, что отец Фриске отреагировал на отцовство Шепелева.
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