Калашникова рассказала, как заработала на квартиры в Москве 

Певица и модель Анна Калашникова рассказала, как смогла заработать на несколько квартир в Москве. Она дала интервью ведущей YouTube-шоу "Алена, блин!" Алене Жигаловой.

По словам Калашниковой, она и ее брат Константин работали в IT-сфере. Интерес к информационным технологиям у певицы появился во время учебы в институте. Вместе с братом она узнала о предпринимателе, заработавшем миллион долларов на продаже пикселей на интернет-странице. Они начали делать то же самое.

Бизнес начал приносить ей от шести до десяти тысяч долларов. Заработав "большие деньги", они смогли приобрести квартиры в столице. Однако для их покупки Калашниковой и ее брату пришлось брать кредиты и ипотеку.