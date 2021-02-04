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«Ни один из них не хочет звонить»: Муцениеце заявила, что дети не хотят общаться с Прилучным 

Анна Арсеньева 53 минуты назад
Муцениеце заявила, что дети не хотят общаться с Прилучным
Фото: @agataagata
Актриса Агата Муцениеце заявила, что дети не хотят созваниваться со своим отцом Павлом Прилучным. Об этом она рассказала во время беседы с соведущими по YouTube-шоу "МамBook".
У бывших супругов двое детей — восьмилетний Тимофей и четырехлетняя Мия. По словам актрисы, они без воодушевления реагируют на ее просьбы позвонить папе.

«Ни один из них не хочет звонить. Причем у Павла в мою сторону начинаются обвинения: "Ты настраиваешь детей против меня. Ты ведешь себя так, что они не хотят". Но это неправда! Я каждый день пытаюсь просить детей: "Ребят, пожалуйста, позвоните папе"», — рассказала Муцениеце.

Соведущая актрисы Елена Кукояка предположила, что это из-за того, что дети видели, как отец причиняет ей боль. Однако Муцениеце возразила, что раньше такого не было и "это пришло только сейчас".

«Я заметила за Тимофеем такую вещь — когда он скучает по человеку, то стремится к общению с ним. На каникулах у отца он, к примеру, не звонил мне. Но сейчас все совершенно иначе. Если они и звонят папе, то закрываются в комнате», — поделилась актриса.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Муцениеце рассказала о негативных последствиях брака с Прилучным.
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Женский форум 1
Звёзды , Агата Муцениеце
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