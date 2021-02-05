Поклонники не узнали «перекроенную» Линду

Поклонники певицы Линды, которой сейчас 43 года, не узнали ее на новых фотографиях в Instagram. Исполнительница изменилась до неузнаваемости. Многие пользователи посчитали, что кумир девяностых сделала неудачную пластику. Кто-то подумал, что всему виной похудение звезды.

@lindageyman

«Зачем сделала пластику: Бала красавицей», «Очень красивая. Если бы не картины на заднем плане, то я бы подумала, что эти фотографии 2002 года», «Что с вами? Не уверена, что это хороший стиль», «Даже не узнал Линду. Надо было так себя изуродовать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что певица Линда стала известна в середине девяностых годов, когда начала сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым . В 1994 году вышел альбом «Песни тибетских лам», который и сделал ей настоящей звездой.

Любопытно, что Линда с помощью Фадеева создала образ странной и нелюдимой женщины, употребляющей наркотики. На самом деле, как ранее признавалась исполнительница, она даже никогда не курила.