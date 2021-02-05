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«Зачем сделала пластику? Была красавицей»: поклонники не узнали «перекроенную» Линду 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Поклонники не узнали «перекроенную» Линду
Фото: Teleprogramma.pro
Поклонники певицы Линды, которой сейчас 43 года, не узнали ее на новых фотографиях в Instagram. Исполнительница изменилась до неузнаваемости. Многие пользователи посчитали, что кумир девяностых сделала неудачную пластику. Кто-то подумал, что всему виной похудение звезды.
@lindageyman
«Зачем сделала пластику: Бала красавицей», «Очень красивая. Если бы не картины на заднем плане, то я бы подумала, что эти фотографии 2002 года», «Что с вами? Не уверена, что это хороший стиль», «Даже не узнал Линду. Надо было так себя изуродовать», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что певица Линда стала известна в середине девяностых годов, когда начала сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым. В 1994 году вышел альбом «Песни тибетских лам», который и сделал ей настоящей звездой.
Любопытно, что Линда с помощью Фадеева создала образ странной и нелюдимой женщины, употребляющей наркотики. На самом деле, как ранее признавалась исполнительница, она даже никогда не курила.
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