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Бывшая жена Мэрилина Мэнсона заступилась за музыканта 

Lenta.ru 1 час назад
Бывшая жена Мэнсона заступилась за музыканта
Фото: Lenta.ru
Бывшая супруга Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз прокомментировала обвинения, прозвучавшие в адрес певца. Об этом она написала в своем Instagram.
По ее словам, за семь лет их отношений она не сталкивалась с подобным поведением мужа. «Если бы столкнулась, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года», — указала она. Фотомодель призналась, что причиной их развода стали наркотики и супружеские измены Мэнсона.
Брак Мэрилина Мэнсона и Диты фон Тиз продержался меньше года, пара рассталась в 2006 году.
1 февраля звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны Мэрилина Мэнсона. После этого еще пять женщин выступили со схожими обвинениями. Помимо этого, трансгендерная женщина Лав Бэйли рассказала, что Мэнсон приставил пистолет к ее голове со словами «Я ненавижу пидорасов» и нажал на курок.
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Звёзды , Мэрилин Мэнсон , Эван Вуд , Дита фон Тиз
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