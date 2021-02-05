Бывшая жена Мэнсона заступилась за музыканта

По ее словам, за семь лет их отношений она не сталкивалась с подобным поведением мужа. «Если бы столкнулась, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года», — указала она. Фотомодель призналась, что причиной их развода стали наркотики и супружеские измены Мэнсона.

Брак Мэрилина Мэнсона и Диты фон Тиз продержался меньше года, пара рассталась в 2006 году.