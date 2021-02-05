Поклонники не узнали Линду на новом снимке

«Зачем сделала пластику: Бала красавицей», «Очень красивая. Если бы не картины на заднем плане, то я бы подумала, что эти фотографии 2002 года», «Что с вами? Не уверена, что это хороший стиль», «Даже не узнал Линду. Надо было так себя изуродовать», — писали в комментариях пользователи.