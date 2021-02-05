Поклонники не узнали Линду на новом снимке

Поклонники певицы Линды, которой сейчас 43 года, не узнали ее на новых фотографиях в Instagram. Поклонники уверены, что дело в неудачной пластической операции. Однако сама певица говорит, что похудение сыграло свою роль.
@lindageyman
«Зачем сделала пластику: Бала красавицей», «Очень красивая. Если бы не картины на заднем плане, то я бы подумала, что эти фотографии 2002 года», «Что с вами? Не уверена, что это хороший стиль», «Даже не узнал Линду. Надо было так себя изуродовать», — писали в комментариях пользователи.
Напомним, в середине 90-х Линда прославилась благодаря альбому «Песни тибетских лам», который сделал ей настоящей звездой. Девушка долгое время сотрудничала с Максимом Фадеевым, но потом они расстались со скандалом.
Ранее "Рамблер" сообщал о фильмах про плохих парней, которые все обожали в 90-е.