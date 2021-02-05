Известные женщины, состоявшие в отношениях с президентами 

Первые лица стран всегда следят за своей репутацией и пытаются добиться того, чтобы их личная жизнь не становилась достоянием общественности. Однако папарацци и журналисты следят за политическими лидерами и часто не всегда вовремя выдают эксклюзивы об их отношениях. "Рамблер" рассказывает об известных женщинах, у которых был роман с президентом.
Карла Бруни
Роман модели и экс-президента Франции Николя Саркози продолжается до сих пор. Они встретились в 2007 году на званом ужине, а в 2008 уже объявили о том, что вступили в брак. Бруни долго обвиняли в том, что она разрушила предыдущую семью Саркози. Он был женат на другой модели Сесилии Мартен и развелись они за несколько месяцев до того, как Саркози вступил в брак с Бруни. Несмотря на то, что между романами прошло мало времени, слухи о том, что в браке Саркози и Мартен не все так гладко, пошли еще в 2005 году. Отношения с Бруни помогли политической карьере президента. С моделью они до сих пор вместе, воспитывают дочь Джулию.
Жюли Гайе
Эта французская актриса прославилась не благодаря своим великим ролям. В 2014 году она стала известна на весь мир после того, как президент Франции Франсуа Олланд был замечен фотографами возле ее дома. Журнал опубликовал целую статью о том, что политик состоит в тайных отношениях с актрисой. Интересной была реакция Олланда — он не стал подавать в суд на издание, а заявил, что личная жизнь должна оставаться личной. Главной проблемой было то, что Олланд состоял в отношениях с другой женщиной, журналисткой Валери Триервейлер.
«Каждый может допускать ошибки в своей личной жизни. Там могут быть сложные моменты. Но у меня есть один принцип — личные дела должны оставаться личными»
Спустя некоторое время после публикации снимков Олланд расстался с Триервейлер. В 2015 году он уже официально появился на публике со своей новой возлюбленной Жюли Гайе.
Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок»
Однако не только французские политики пытаются тщательно скрывать свою личную жизнь. 35-й президент США Джон Кеннеди состоял в отношениях с Мэрилин Монро, а их роман был окутан тайнами, слухами и мистикой. Если не брать в счет конспирологические теории, то Монро и Кеннеди познакомились в 1961 году на званом ужине. Потом они виделись в 1962, но тогда с праздников они уезжали по отдельности. Согласно официальным данным, их роман длился всего одну ночь, при этом ни Монро, ни Кеннеди не скрывали факта своей близости. Актриса хотела серьезных отношений и требовала больше внимания от главы государства, а он относился к роману как к интрижке. Последняя их встреча, согласно документам биографов, состоялась на дне рождении Кеннеди в Madison Square Garden, где Монро поздравила президента с днем рождения и спела знаменитую песню.