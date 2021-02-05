Известные женщины, состоявшие в отношениях с президентами 

Первые лица стран всегда следят за своей репутацией и пытаются добиться того, чтобы их личная жизнь не становилась достоянием общественности. Однако папарацци и журналисты следят за политическими лидерами и часто не всегда вовремя выдают эксклюзивы об их отношениях. "Рамблер" рассказывает об известных женщинах, у которых был роман с президентом.

Карла Бруни

Роман модели и экс-президента Франции Николя Саркози продолжается до сих пор. Они встретились в 2007 году на званом ужине, а в 2008 уже объявили о том, что вступили в брак. Бруни долго обвиняли в том, что она разрушила предыдущую семью Саркози. Он был женат на другой модели Сесилии Мартен и развелись они за несколько месяцев до того, как Саркози вступил в брак с Бруни. Несмотря на то, что между романами прошло мало времени, слухи о том, что в браке Саркози и Мартен не все так гладко, пошли еще в 2005 году. Отношения с Бруни помогли политической карьере президента. С моделью они до сих пор вместе, воспитывают дочь Джулию.

Жюли Гайе

Эта французская актриса прославилась не благодаря своим великим ролям. В 2014 году она стала известна на весь мир после того, как президент Франции Франсуа Олланд был замечен фотографами возле ее дома. Журнал опубликовал целую статью о том, что политик состоит в тайных отношениях с актрисой. Интересной была реакция Олланда — он не стал подавать в суд на издание, а заявил, что личная жизнь должна оставаться личной. Главной проблемой было то, что Олланд состоял в отношениях с другой женщиной, журналисткой Валери Триервейлер

«Каждый может допускать ошибки в своей личной жизни. Там могут быть сложные моменты. Но у меня есть один принцип — личные дела должны оставаться личными»

Спустя некоторое время после публикации снимков Олланд расстался с Триервейлер. В 2015 году он уже официально появился на публике со своей новой возлюбленной Жюли Гайе.

Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок»