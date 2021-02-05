Лещенко рассказал, почему так и не усыновил ребенка 

Недавно Лев Лещенко отметил 79 день рождения, но так и не обзавелся детьми. Хотя его первая супруга — Алла Абдалова неоднократно прерывала беременности. А нынешняя жена — Ирина так и не родила.

Лев Валерьянович признавался, что когда-то они с супругой хотели детей, но технологий вроде ЭКО и суррогатного материнства тогда не было.

Артист объяснил, что не усыновил ребенка, насмотревших примеров соседей. Некоторые люди не могут найти общего языка с ребенком и отдают их обратно в детский дом. Об этом певец рассказал каналу RTVI.

«Я бы не хотел следовать их примеру», — сказал Лещенко.

Сейчас Лев Лещенко считает, что думать о детях уже поздно. Пример других звезд, которые завели детей в преклонном возрасте не кажется ему заманчивым.