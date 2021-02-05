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Лещенко рассказал, почему так и не усыновил ребенка 

Даня Виттиг 4 часа назад
Лещенко рассказал, почему так и не усыновил ребенка
Фото: @leshchenko_lv
Недавно Лев Лещенко отметил 79 день рождения, но так и не обзавелся детьми. Хотя его первая супруга — Алла Абдалова неоднократно прерывала беременности. А нынешняя жена — Ирина так и не родила.
Лев Валерьянович признавался, что когда-то они с супругой хотели детей, но технологий вроде ЭКО и суррогатного материнства тогда не было.
Артист объяснил, что не усыновил ребенка, насмотревших примеров соседей. Некоторые люди не могут найти общего языка с ребенком и отдают их обратно в детский дом. Об этом певец рассказал каналу RTVI.

«Я бы не хотел следовать их примеру», — сказал Лещенко.

Сейчас Лев Лещенко считает, что думать о детях уже поздно. Пример других звезд, которые завели детей в преклонном возрасте не кажется ему заманчивым.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему дети Муцениеце не хотят общаться с Прилучным.
Видео дня. Где сейчас певица с мужским голосом из группы “Чи-Ли”
Звёзды , Лев Лещенко , Алла Абдалова
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