Лещенко рассказал, почему так и не усыновил ребенка 

Недавно Лев Лещенко отметил 79 день рождения, но так и не обзавелся детьми. Хотя его первая супруга — Алла Абдалова неоднократно прерывала беременности. А нынешняя жена — Ирина так и не родила.
Лев Валерьянович признавался, что когда-то они с супругой хотели детей, но технологий вроде ЭКО и суррогатного материнства тогда не было.
Артист объяснил, что не усыновил ребенка, насмотревших примеров соседей. Некоторые люди не могут найти общего языка с ребенком и отдают их обратно в детский дом. Об этом певец рассказал каналу RTVI.
«Я бы не хотел следовать их примеру», — сказал Лещенко.
Сейчас Лев Лещенко считает, что думать о детях уже поздно. Пример других звезд, которые завели детей в преклонном возрасте не кажется ему заманчивым.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему дети Муцениеце не хотят общаться с Прилучным.