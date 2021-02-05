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Дочь Белуччи снялась для обложки глянцевого журнала 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя снялась для обложки глянцевого журнала, французской версии Elle. "Рамблер" рассказывает, что известно про восходящую звезду, которой пророчат успех матери.
Деве Кассель 16 лет, и это уже ее второе появление на обложке глянца. Французский Elle назвал ее "музой итальянских дизайнеров", так как она чаще всего сотрудничает с брендами этой страны.
В 2019 году она подписала свой первый рекламный контракт с брендом Dolce & Gabbana и стала лицом парфюмерной линии. Многие сравнивают ее с матерью в молодости из-за внешности и пророчат ей звездную карьеру модели и актрисы.
О своих планах Дева не распространяется. Она практически не дает интервью и редко делится своей жизнью в Instagram.
Видео дня. Где сейчас певица с мужским голосом из группы “Чи-Ли”
Звёзды , Фото , Моника Белуччи , Венсан Кассель , Elle
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