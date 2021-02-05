Дочь Белуччи снялась для обложки глянцевого журнала 

Деве Кассель 16 лет, и это уже ее второе появление на обложке глянца. Французский Elle назвал ее "музой итальянских дизайнеров", так как она чаще всего сотрудничает с брендами этой страны.

В 2019 году она подписала свой первый рекламный контракт с брендом Dolce & Gabbana и стала лицом парфюмерной линии. Многие сравнивают ее с матерью в молодости из-за внешности и пророчат ей звездную карьеру модели и актрисы.

О своих планах Дева не распространяется. Она практически не дает интервью и редко делится своей жизнью в Instagram.