Как Варум простила предательство Агутина 

Леонид Агутин и Анжелика Варум , пожалуй, одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Поклонники звезд с восхищением наблюдают за их творческим и семейным тандемом уже более 20 лет.

Однако даже их отношения нельзя назвать безоблачными. Подробнее об испытаниях, которые пришлось пройти артистам, чтобы сохранить семью, — в материале "Рамблера".

Отношения певицы и музыканта завязались в конце 90-х, но свадьбу они сыграли лишь в 2000 году в Венеции — спустя несколько лет после появления на свет дочки Лизы. Кстати, из-за того, что во время рождения ребенка влюбленные не были женаты, дочка звезд получила фамилию матери — это было необходимо для того, чтобы избежать проблем с оформлением доверенностей.

Коллеги Агутина и Варум называли их идеальной парой, звездам вторили и фанаты артистов. Вот только отношения супругов были гораздо сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Леонид часто проводил время с другими женщинами, СМИ не раз уличали его в изменах жене.

Ситуацию усугубляли проблемы певца с алкоголем. Так, в 2011 году во время празднования окончания фестиваля "Новая волна" Агутин изрядно выпил, а на утро в прессе появились фотографии, на которых он целует незнакомую брюнетку. Сам артист впоследствии признался, что не помнит этого, потому что был пьян.

В какой-то момент Варум устала от похождений супруга и решила расстаться с ним. При этом срывать запланированные совместные гастроли звезда не стала. Во время одного из турне супругам удалось поговорить начистоту и выяснить отношения, после чего они приняли решение остаться вместе.

"Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся",

— признался Агутин в беседе с изданием StarHit.