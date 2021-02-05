Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶

Батрутдинов высказался о любовных терзаниях Бузовой 

Lenta.ru 2 часа назад
Батрутдинов высказался о любовных терзаниях Бузовой
Фото: @timurbatrutdinov
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов поддержал ведущую и певицу Ольгу Бузову, с которой долгое время находится в дружеских отношениях. В комментарии Starhit он высказался о ее любовных терзаниях.
«Оля — крепкая, сильная женщина, и, я думаю, она вытерпит все», — сказал Батрутдинов, стремясь поддержать Бузову после расставания с блогером Давидом Манукяном (Давой).
При этом комик также рассказал о планах встретить 14 февраля не в одиночестве. Он отметил, что в современном мире знакомиться надо не в библиотеке, а заглянуть «в какую-нибудь из социальных сетей».

«Время есть, еще две недели. 14 февраля — это же не вся жизнь. На один день я точно смогу найти любовь», — добавил Батрутдинов.

Ранее Бузова рассказала о своих отношениях с Батрутдиновым. Многие поклонники в соцсетях отмечали, что из них получилась бы прекрасная пара. Однако ведущая заверила, что они являются друзьями и что «между ними ничего не было и уже не может быть».
22 января Бузова сообщила о расставании с Давой, указав на агрессивное поведение блогера в отношениях с ней. Пара была вместе около двух лет. Бузова и Батрутдинов вместе снимались в шоу «План Б» на ТНТ. В проекте каждый из них искал другому вторую половину, но в итоге ни один так и не нашел партнера. Комик признавался, что определяет отношения с Бузовой как «дружба на грани», и говорил, что ему не хочется эту грань переходить.
Видео дня. Где сейчас певица с мужским голосом из группы “Чи-Ли”
Последние новости
Кремль отреагировал на речь Байдена со словами «Россия заплатит за все» Кремль отреагировал на речь Байдена со словами «Россия заплатит за все» С «Норникеля» взыскали 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ С «Норникеля» взыскали 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ В России выявили 16 688 новых случаев коронавируса В России выявили 16 688 новых случаев коронавируса
Женский форум
Звёзды , Давид Манукян , Тимур Батрутдинов , Ольга Бузова , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
08:27
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
Дом и сад
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
02:54
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
Еда
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
03:06
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
Звёзды
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
03:28
Опра Уинфри и Кейт Хадсон: звезды, которые родились с шестью пальцами
Звёзды
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
10:41
Куценко и Губин: звезды, чья карьера разрушилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение