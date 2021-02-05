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Телеведущий Борис Корчевников рассказал об отношениях с моделями 

Lenta.ru 4 часа назад
Корчевников рассказал об отношениях с моделями
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Телеведущий и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников рассказал, как в прошлом у него были отношения с моделями. Об этом он сообщил в эфире программы «Судьба человека» на «России 1».
По словам ведущего, в прошлом он проводил подобные встречи, но к самому модельному бизнесу относится крайне негативно.
«Ужинал несколько раз. Те, с кем я ужинал, были не замужем», — рассказал он, не став выдавать подробностей дальнейшего развития этих отношений.

«Этот модельный бизнес, давайте правду говорить, он грязный. Особенно в ту пору он был очень таким. У этих подиумов ошивались какие-то мужики с нечистоплотными намерениями. Мы же все это знаем», — подчеркнул Корчевников.

Ранее Корчевников назвал причины, из-за которых у него возникли проблемы со слухом. Ведущий объяснил, что это связано с перенесенным в раннем возрасте менингитом.
Корчевникову 38 лет. Он окончил факультет журналистики МГУ. Работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство», был креативным продюсером канала СТС. Широкую популярность приобрел как ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1». В мае 2017 года занял пост гендиректора православного телеканала «Спас». Параллельно ведет передачу «Судьба человека» на «России 1».
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Звёзды , Борис Корчевников , МГУ , НТВ
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