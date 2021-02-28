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Как выглядела Ходченкова в молодости 

Анна Арсеньева 3 часа назад
В начале февраля в прокат вышел фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Одну из ролей в нем сыграла Светлана Ходченкова. Сейчас актрисе 38 лет. Со своего первого появления в кино, 18 лет назад, она успела сильно измениться. "Рамблер" собрал галерею фото Ходченковой в молодости и сейчас.
У актрисы было сложное детство. Ее отец ушел из семьи, и матери приходилось работать дворником, уборщицей, маляром. После школы Светлана Ходченкова даже помогала ей мыть подъезды. Они жили в городе Железнодорожный (сейчас Балашиха).
В юности мама отдала ее в модельную школу Вячеслава Зайцева. Некоторое время Ходченкова работала в агентстве, а потом решила поступать в экономический институт, но в итоге подала документы в Щукинское училище.
Первая роль Светланы Ходченковой в кино была в 2003 году. Она сыграла Веру в фильме Станислава Говорухина "Благословите женщину" и даже была номинирована на премию "Ника". После съемок актриса решила похудеть и сбросила 20 килограммов.
Со временем Светлане Ходченковой начало поступать много предложений от режиссеров, в том числе из Голливуда. В 2011 году она сыграла в фильме "Шпион, выйди вон!", а в 2013-м — в супергеройском боевике "Росомаха: Бессмертный".
Сейчас Светлана Ходченкова продолжает сниматься в кино. Из ее последних работ — фильмы "Северный ветер", "На острие" и "Любовь без размера".
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Звёзды , Фото , Станислав Говорухин , Светлана Ходченкова , Вячеслав Зайцев , Рената Литвинова
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