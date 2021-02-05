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52-летняя поп-звезда Кайли Миноуг впервые выйдет замуж 

Lenta.ru 1 час назад
52-летняя поп-звезда Кайли Миноуг впервые выйдет замуж
Фото: Lenta.ru
52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг впервые выйдет замуж. Об этом сообщает издание The Mirror.
Женихом поп-звезды стал 46-летний Пол Соломонс, креативный директор британского журнала GQ. Эту новость подтвердила мачеха Соломонса, заявив журналистами следующее: «Мы очень взволнованы предстоящим событием. Пол лишь недавно сообщил нам обо всем. Мы очень счастливы за них с Кайли. Больше я ничего говорить не буду, поскольку обещала Полу хранить молчание. А я слишком его люблю, чтобы не сдержать слова». Пара начала готовиться к свадьбе, точное место и время проведения мероприятия пока не известны. Представители певицы не подтвердили помолвку.
В издании отметили, что после ряда романов Миноуг находилась в длительных романтических отношениях и планировала выйти замуж за артиста Джошуа Сасса в 2016 году. Тогда же выяснилось, что жених не был верен певице, и помолвка была расторгнута. В 2018 году поп-звезда начала встречаться с Соломонсом. Они познакомились через общих друзей.
В конце января этого года стало известно, что американская актриса Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя. Ранее российская певица Лолита Милявская призналась, что вступила в брак в шестой раз.
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Звёзды , Лолита Милявская , Джошуа Сасс , Памела Андерсон
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