«Верх изуверства и лицемерия»: экс-супруг Началовой отреагировал на фильм о ней 

В канун 40-летия покойной Юлии Началовой на Первом канале прошел фильм ее памяти под названием «Подлинная история Юлии Началовой». В картине шла речь и об экс-супруге артистки музыканте Дмитрии Ланским. Исполнитель отреагировал на это лишь спустя неделю.

«Перемешать насквозь лживые и бездарные постановочные кадры с настоящей семейной хроникой, родителями, ребенком, тем самым обесценивая воспоминания и настоящие эмоции — это верх изуверства и лицемерия»,

— заявил Ланской, добавив, что в честь памяти Юлии следовало бы показать концерт или фильм о ее творчестве.

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