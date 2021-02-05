«Верх изуверства и лицемерия»: экс-супруг Началовой отреагировал на фильм о ней 

В канун 40-летия покойной Юлии Началовой на Первом канале прошел фильм ее памяти под названием «Подлинная история Юлии Началовой». В картине шла речь и об экс-супруге артистки музыканте Дмитрии Ланским. Исполнитель отреагировал на это лишь спустя неделю.
«Перемешать насквозь лживые и бездарные постановочные кадры с настоящей семейной хроникой, родителями, ребенком, тем самым обесценивая воспоминания и настоящие эмоции — это верх изуверства и лицемерия»,
— заявил Ланской, добавив, что в честь памяти Юлии следовало бы показать концерт или фильм о ее творчестве.
@lanskoymusic
Также музыкант отреагировал на оскорбление Ларисы Долиной в его адрес, которая публично назвала его ничтожеством. «Отдельный привет Ларисе Александровне! Ваше ничтожество Ланской», — цитирует Дмитрия издание «7 дней».
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что бывшая жена Мэнсона прокомментировала обвинения певца.