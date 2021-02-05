На слуху: Лещенко рассказал, почему так и не усыновил ребенка 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг впервые выйдет замуж. Ее избранником стал 46-летний Пол Соломонс, креативный директор британского журнала GQ. Об этом сообщает издание The Mirror.

«Мы очень взволнованы предстоящим событием. Пол лишь недавно сообщил нам обо всем. Мы очень счастливы за них с Кайли. Больше я ничего говорить не буду, поскольку обещала Полу хранить молчание. А я слишком его люблю, чтобы не сдержать слова»,

— заявила в беседе с журналистами мачеха Соломонса.

@cindycrawford

Современных моделей часто сравнивают со звездами подиумов 90-х. Красота того времени сильно отличалась от того, что есть сейчас. Многие говорят, что раньше девушки выглядели естественнее из-за того, что не были распространены пластические операции.

@d.casseluxxi

Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя снялась для обложки глянцевого журнала, французской версии Elle. "Рамблер" рассказывает, что известно про восходящую звезду, которой пророчат успех матери.

Деве Кассель 16 лет, и это уже ее второе появление на обложке глянца. Французский Elle назвал ее "музой итальянских дизайнеров", так как она чаще всего сотрудничает с брендами этой страны.

@leshchenko_lv

Недавно Лев Лещенко отметил 79 день рождения, но так и не обзавелся детьми. Хотя его первая супруга — Алла Абдалова неоднократно прерывала беременности. А нынешняя жена — Ирина так и не родила.

Лев Валерьянович признавался, что когда-то они с супругой хотели детей, но технологий вроде ЭКО и суррогатного материнства тогда не было.

Рамблер

Сергей Светлаков долго работал на канале ТНТ. Именно он был одним из основателей популярного шоу Comedy Club.

Однако в 2018 году Светлаков перешел на канал-конкурент СТС. О причинах смены работы артист рассказал в интервью изданию Teleprogramma.pro.